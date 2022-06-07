Apple 今日发布了 iPadOS 16 预览版，为 iPad 带来重大更新，以及更灵活多用的体验。台前调度功能充分发挥 M1 芯片的实力，通过多个重叠窗口和全面支持外接显示屏带来全新的多任务处理体验。信息 app 带来了全新的协作方式，可以在各种 app 中与他人共同工作，让协作比以往更简单；而一款协作类新 app 则能为头脑风暴提供灵活的画布。邮件 app 的全新工具能提高用户的效率， Safari 浏览器添加了共享标签页组，可以和他人一同浏览网页，浏览体验也因为通行密钥的运用而变得更加安全。全新的天气 app 充分利用了 iPad 惊艳的显示屏，实况文本功能现已可识别视频中的文本。包括参考模式和缩放显示在内的专业功能，让 iPad 成为功能更为强大的移动工作室。结合 Apple 芯片的性能，iPadOS 16 能让用户更快、更轻松地用 iPad 完成更多任务。

信息 app 上的分享和联络新方式

信息 app 的新功能可以方便用户开启协作，跨 app 管理共享的内容，无论这些内容是来自文件 app、Keynote 讲演、Numbers 表格、Pages 文稿、备忘录 app、提醒事项 app、Safari 浏览器，还是第三方 app，都不在话下。在用户通过信息 app 发送协作邀请后，对话中的用户就会自动被加入到文档、电子表格或者项目中来共享。如果有人在共享文档里做了改动，所有人都能在信息对话串的上方看到更新。用户在进行合作项目的时候，可以轻松在信息 app 中展开相关对话，轻点一下即可和共同协作者开启 FaceTime 通话。

iPadOS 16 让日常发信息的体验更佳。用户可以编辑或撤回刚刚发送的信息，恢复最近删除的信息，还可将对话标记为未读，留待晚些时候再来处理。此外，用户现还可以用信息 app 进行同播共享，只需选择一个共享活动，比如看电影、看剧、锻炼或者玩游戏，然后就可以一边在信息 app 中聊天，一边分享乐趣。

一款协作类新 App 打造实时协作空间

功能强大的一款协作类新 App ，通过灵活的画布让用户能在一处进行查看、分享和协作，无需担心布局和页面大小，同时全面支持 Apple Pencil 的使用。用户在添加内容或进行编辑时可以看到他人的修改，享受实时协作。一款协作类新 App 将于今年晚些时候在 iPadOS 中提供，可以让协作者在 FaceTime 通话里开启协作，还可以让他们在共享信息对话里看到其他人的最新进展。

邮件 App 推出全新工具

邮件 app 推出的全新工具让用户更加轻松的提升效率。用户可在邮件发送后的短时间内取消发送，使其不会送达收件人的收件箱，还可以安排邮件在最合适的时间发送，以及把已发送邮件移动到收件箱顶部，以便快速发送跟进邮件。用户还可利用稍后提醒功能，选择在任何特定的日期和时间重新显示某条信息，还会在遗漏附件或收件人等重要信息时收到提示。此外，全新的搜索功能可通过输入纠正、搜索条件近义词联想等得出更完整、更准确的搜索结果，并为用户展示更多的联系人和共享内容等。

用全新 iCloud 共享图库重温美好回忆

想要自动无缝地共享照片，iCloud 共享图库是最便捷的方法，最多可在六位家庭成员之间进行共享，每位成员都可以在 “回忆”、“精选照片” 和 “照片” 小组件中协作和共享照片集锦。用户可以共享所有照片，也可以通过设置起始日期或指定人物等共享特定的照片。照片可以是手动添加到照片集锦中，也可以通过 “为你推荐” 的共享建议或使用蓝牙近距离感应来添加。当有人在共享图库里添加、编辑或删除照片的时候，每个共享成员设备上的图库都会进行更新。

Safari 浏览器迎来新的协作和安全功能

Safari 浏览器迎来重大更新，更易协作、更个人化、更安全。用户可以通过共享标签页组和朋友协作处理一系列标签页，并在协作中实时看到标签页的更新，还可以通过 Safari 浏览器直接分享标签页、书签或者开启对话。标签页组设有专门的起始页，用户可以自定义该页面的背景图片、书签，以及所有人可见和可编辑的特定部分。

使用 Safari 浏览器的体验因通行密钥更加安全。这一登录方式更简易、更安全，旨在取代网页和 app 中的密码。通行密钥是保存在 iPad 上的，仅限用户在创建该密码的网站上使用。通行密钥是一组具有唯一性的数字密钥，仅储存在设备端，永远不会上传至网络服务器，黑客无法使其泄漏，也无法诱骗用户分享它们。无论是否使用 Apple 设备于网站或 app 上进行登陆，用户都可以通过 iPad 扫描二维码，采用面容 ID 或触控 ID 进行身份认证，取得通行密钥登陆。

iPad 迎来天气 app

为 iPad 精美的屏幕量身打造，天气 app 拥有精美的动画充分发挥其优越的显示功能。只需轻轻一点，用户就可查看最关键的天气信息，也可以通过其中的地图来查看降水、空气质量和温度。用户会在所在地区发出恶劣天气警报时收到通知，也可以通过颜色编码来查看空气质量等级。

实况文本迎来强大更新

利用设备端智能技术，实况文本可识别系统内图像中的文本，该功能现可应用到视频中，暂停的视频画面中的文本也可实现互动。轻点视频画面，即可翻译外语或换算货币。

专业功能应对复杂的工作流程更得心应手

iPadOS 16 带来的全新强大功能使得 iPad Pro 成为专业创意人士不可或缺的工具。参考模式能让配备了 12.9 英寸 Liquid 视网膜 XDR 显示屏的 iPad Pro 的色彩表现能够在审核、调色和合成等对色彩精准度和图像质量要求很高的工作流程中达到要求。

由 M1 芯片强大性能驱动的缩放显示功能可以让用户上调显示器上呈现的像素密度，以便观看 app 中更多的内容，这一点在分屏浏览的时候尤为实用。运用虚拟内存交换功能，iPad 可为所有 app 拓展可用内存，可为对性能要求极高的 app 提供最高 16 GB 的内存，使多任务工作流畅无阻。

台前调度和全面支持外接显示屏带来强大的多任务处理能力

台前调度能自动整理 app 和窗口，使各任务之间的切换快速而轻松，带来全新的多任务处理体验。用户可首次在 iPad 上通过单一视图纵览不同大小相互重叠的窗口，可从侧边拖放窗口，或从程序坞打开 app 来创建 app 组，实现更快、更灵活的多任务处理。用户使用中的 app 窗口始终保持居中，其他 app 则依据最近使用时间列于左侧。

台前调度应用于配备 M1 芯片的 iPad Pro 和 iPad Air 上时，能够全面支持分辨率高达 6K 的外接显示屏。如此一来，用户可以在 iPad 和外接显示屏上分别最多使用四个 app，配置出理想的工作空间。

iPadOS 16 的其他功能

听写带来了新的设备端体验，让用户能够在语音、触控和用 Apple Pencil 随手写中自如切换。用户可以用键盘打字或用随手写进行书写，无需停止听写，即可点击文本栏、移动光标、插入快速输入提示的内容。听写还具备自动添加标点符号和听写表情符号的功能。

Siri 新加入了自动执行快捷指令的功能，无需进行设置。用户可以通过 Siri 在信息中插入表情符号，并可在设置中开启该功能后，于发送信息时跳过确认步骤。Siri 现在可以在没有网络连接的情况下，离线处理许多类型的请求，用户完全无需动手，只要说一声 “嘿 Siri，挂电话”，即可挂断电话。

家庭 app 采取全新设计，更便于轻松浏览、整理、查看和控制智能家居配件。同时支持新的智能家居标准 Matter，可兼容不同平台的配件协同工作，带来更多居家配件选择和更广泛的互操作性，同时保障最高程度的安全性。

各种桌面级 app 的新功能为在 iPad 上的显示进行了优化，从系统元素和交互模式到 Mac 上可用的各种新功能，包括跨系统一致的撤销和重做、重新设计的查找和替换、可自定义的工具栏、更改文件拓展名和查看文件 app 中文件夹大小功能等。

备忘录 app 可自动规整笔迹，为用户创建更清晰的笔记，用户可用 iCloud 密码对个人笔记进行加密，也可在快速备忘录中插入屏幕截图，还可使用强大的智能文件夹和过滤功能进一步整理笔记。

FaceTime 通话接力可让用户在一台 Apple 设备上开始 FaceTime 通话，然后将其无缝转移到附近的另一台 Apple 设备。在转移到另一台 Apple 设备时，耳机的蓝牙连接也会同时转移，使通话顺畅进行。

全新辅助功能工具中包括了 FaceTime 通话实时字幕 6 和新的放大器模式，后者能更为详细地描述出周围环境；悬停文本功能，让用户能够在 iPad 上轻松阅读输入框、菜单栏和按钮标签等文本；旁白和朗读内容功能新增对 20 余种语言的支持；此外还有更多出色功能。

今年晚些时候，Game Center 将会引入重新设计的 Dashboard，玩家能这里看到朋友们在玩什么，以及他们在各游戏中的成就和最高分。此外，通过同播共享，玩家将能够在 FaceTime 通话中自动与朋友开始多人游戏。

推出时间

iPadOS 16 开发者预览版将于今日起在 developer.apple.com/cn 面向 Apple Developer Program 会员提供，Public Beta 版将于下月在 beta.apple.com 面向 iPadOS 用户推出。新的软件功能将于今年秋季作为免费软件更新推出，适用于 iPad（第 5 代和之后上市的 iPad 机型）、iPad mini（第 5 代和之后上市的 iPad mini 机型）、iPad Air（第 3 代和之后上市的 iPad Air 机型），以及全部 iPad Pro 机型。