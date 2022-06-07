苹果今日发布了 macOS Ventura 预览版。台前调度为 Mac 用户提供一种全新方式，让用户在专注于眼前工作的同时，也能在各类 app 与窗口之间无缝切换。连续互通相机将 iPhone 用作为 Mac 的网络摄像头，可实现更多前所未有的操作。FaceTime 通话迎来接力功能，用户可在 iPhone 或 iPad 上开始 FaceTime 通话，然后无缝转移到 Mac 上。邮件 app 与信息 app 双双新增重大功能，用途更强大。Mac 上的 Safari 浏览器引入通行密钥，就此开启无密码时代。强大 Apple 芯片的广泛应用与 Metal 3 内置的新款开发者工具，让 Mac 的游戏体验更进一步。

跨 App 跨窗口的工作新方式

台前调度会自动整理打开的所有 app 和窗口，让用户在专注投入工作的同时能对所有状况一目了然。用户正在使用的窗口会被放在屏幕中央的显要位置，其他打开的窗口则会在屏幕左边显示，便于用户快捷切换不同任务。用户在处理需要用到不同 app 的任务或项目时，也可以将窗口分组管理。台前调度还可与调度中心、空间等其他 macOS 窗口工具协同工作，用户只需一次点按就能轻松返回桌面。

Apple 设备依托连续互通协同工作

Mac 用户现可利用连续互通相机将 iPhone 用作网络摄像头，从而实现以往使用网络摄像头前所未有的新功能。依托强大的连续互通功能，Mac 可以自动识别并使用附近 iPhone 的摄像头，无需用户进行唤醒或选中的操作，iPhone 还可与 Mac 建立无线连接，使用更加灵活无碍。连续互通相机则为所有 Mac 电脑带来多项创新功能，包括人物居中和人像模式，还有新推出的摄影室灯光，能够调暗背景，将光源聚焦于用户面部，优化拍摄效果。此外，连续互通相机还能利用 iPhone 的超广角摄像头实现桌面视图功能，同时显示用户的面部和办公桌台面的俯视图，这尤其适合用于创作手工类视频、在 FaceTime 通话 app 上展示手绘作品等多种创意性工作。

FaceTime 通话 app 现在也可使用接力功能，让用户在一台 Apple 设备上开启 FaceTime 通话后，可无缝切换至附近的另一台 Apple 设备上继续通话。用户可以先在 iPhone 或 iPad 上进行 FaceTime 通话，然后只需一次点按，便可将通话切换至 Mac 上，又或者先使用 Mac 开启通话，在需要离开座位时将通话切换至 iPhone 或 iPad 上。

重要 macOS App 与功能迎来强大更新

macOS Ventura 中的 Safari 浏览器推出功能强大的新方式，能让多名用户共同浏览同一网站：利用共享标签页组，亲友同事之间可以在 Safari 浏览器上分享收藏网站，也可以查看对方正在浏览的标签页。用户还可在共享的起始页上创建书签列表，更可在 Safari 浏览器中直接发起信息对话或 FaceTime 通话，该功能尤其适合多人共同规划旅行和讨论项目。

邮件 app 的搜索功能迎来多年来最重大的更新，现可运用先进技术提供相关度更高、更准确也更全面的搜索结果。用户只要点按搜索框，可能都还没有开始打字，就已经迅速找到近期邮件、联系人、文档、照片等需要的搜索结果。用户也可以安排邮件发送时间，甚至还能在点按发送按钮后的短时间内取消发送。邮件 app 现在还能智能检测用户发送的邮件中是否遗漏了附件或抄送对象。用户可以在邮件 app 中设置提醒，在特定的日期和时间重新显示某封邮件，还能收到自动建议，提醒用户跟进尚未收到答复的邮件。

Mac 版信息 app 现可编辑或撤销刚刚发送的信息，将信息标记为未读，甚至还能恢复不小心删除的信息。新的协作功能为用户带来快捷无缝的协作体验。现在，用户使用共享列表或拖放功能通过信息 app 共享文件时，可以选择共享文件拷贝或者开放共同编辑。如果选择共同编辑，将会自动添加信息对话框内的所有参与者为编辑者。每当有人对共享的文档进行编辑，都会在对话框顶部弹出一条活动更新信息。用户也可以直接使用信息 app 在 Mac 上加入同播共享，一边聊天一边共享同步体验。

聚焦搜索迎来设计更新，更加便于导览，同时新增多项功能，提供更加连贯的跨 Apple 设备使用体验，并且支持快速查看功能，让用户能够快速预览文件。用户现在可以在照片图库、全系统以及网络上搜索图片。用户可以按位置、人物、场景或物品搜索照片，还可通过实况文本功能搜索图片中的文字。用户现在也可在聚焦搜索内直接执行各种操作，例如启动计时器、创建新文档、运行快捷指令等，从而进一步提升生产力。聚焦搜索现在还可提供艺人、电影、电视剧、演员、企业、体育运动方面的丰富搜索结果。

通过 iCloud 共享图库功能，用户现在可以创建并在最多 6 名家庭成员之间共享一个单独的照片图库，让大家都能欣赏所有家庭照片。用户可选择共享自己个人图库中已有的全部照片，也可根据特定起始日期或照片中的人物进行共享。用户会收到智能提示，提醒他们共享包括加入共享图库的家人及其他所选人员的照片，从而确保共享图库常看常新。所有共用用户均有权限添加、删除、编辑和收藏共享图库中共享的照片和视频，这些照片和视频将会显示在每一名共用用户的回忆和精选照片中，让他们能够更加完整地重温家庭成员的宝贵瞬间。

Safari 浏览器安全性升级

通行密钥进一步提升了 Safari 浏览器的安全性，这种下一代认证方式更加安全，且使用简单，专门用于取代密码。通行密钥是一组具有唯一性的数字密钥，仅储存在设备端，永远不会上传至网络服务器，因而黑客无法使其泄漏，也无法诱骗用户分享它们。通行密钥为用户带来操作简单的安全登录方式，使用触控 ID 或面容 ID 进行生物特征认证，并可通过 iCloud 钥匙串以端到端加密方式同步至 iPhone、iPad 和 Mac。通行密钥同样适用于各类 app 与网络，用户使用 iPhone 便可在非 Apple 设备上登录相应的网站或 app。

沉浸式的游戏体验

Apple 芯片的强大性能让所有新款 Mac 机型都能流畅运行 3A 游戏，包括即将登陆 Apple 平台的大作，例如 EA 出品的《GRID Legends》和 Capcom 出品的《Resident Evil Village》。新款 iPad 机型同样搭载 Apple 芯片，这意味着游戏开发者可以将他们的 3A 游戏带给更多用户，像 Hello Games 出品的《No Man’s Sky》就将于今年晚些时候推出 Mac 版和 iPad 版。

为 Apple 各大平台缔造精彩游戏体验的软件 Metal 迎来最新版本 Metal 3。该版本新增功能将把 Mac 的游戏体验推至新高，并在今后数年内充分发挥出 Apple 芯片的所有潜在实力。MetalFX 上采样让开发者能够使用计算密集度更低的画帧，以此实现复杂场景的快速渲染，再运用分辨率缩放和时间抗锯齿优化画面，从而加速实现出色性能，为玩家带来更灵敏的操控与令人惊艳的画面。新的快速资源加载 API 则在内存与图形处理器之间建立了更直接的路径，能够最大限度缩短等待时间，让游戏可以轻松呈现高质量纹理与几何图形造就的广阔世界，带来逼真的沉浸式体验。

macOS Ventura 带来更多出色体验

实况文本运用设备端智能技术识别系统内图片中的文本，现又新增对暂停视频帧的文本识别能力，以及对日语和韩语文本的支持。

天气 app 和时钟 app 针对 Mac 进行了优化，包括在 iPhone 版本中为广大用户所熟悉和喜爱的所有功能。

新的辅助功能工具包括适用于所有音频内容的实时字幕、适用于通话的 Type to Speak、为旁白用户提供文本校对支持的 Text Checker 等。

系统偏好设置更名为系统设置，采用全新精简设计，导览操作更简单，iPhone 用户和 iPad 用户立刻就能上手。

macOS 的安全性再次提升，多款新工具增强了 Mac 抵御攻击的能力，包括能在两次常规系统更新之间轻松更新最新安全措施，且无需重启系统的 Rapid Security Response。

推出时间

macOS Ventura 开发者测试版将于今日起在 developer.apple.com/cn 面向 Apple Developer Program 会员提供。Public Beta 版本将于下月在 beta.apple.com 面向 Mac 用户推出。macOS Ventura 将在今年秋天作为免费软件更新推出。