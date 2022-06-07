苹果今日预览了 watchOS 9，Apple Watch 用户将会拥有更多的表盘选择，更丰富的复杂功能以展示更多信息，增强个性化体验。受优秀运动员启发，升级的体能训练 app 提供更先进的指标、视图和锻炼体验，帮助用户提升训练水平。watchOS 9 在睡眠 app 中推出睡眠阶段功能，同时新增经 FDA 许可的房颤历史功能，让用户更深入地了解身体状况。新的用药 app 让用户能方便且严谨地管理、了解和追踪药物使用情况。

为所有人设计的表盘

Apple Watch 的使用体验从表盘开始，让用户可以展现个人风格，同时一目了然地通过众多复杂功能获取相关信息。watchOS 9 推出四款新表盘：描绘阳历与阴历关系的 “月相” 表盘，可在中华、伊斯兰、希伯来等多个文化环境中使用；独特的动态艺术作品 “欢乐时光” 表盘，由 Apple Watch 与艺术家 Joi Fulton 联合创作；典雅的 “大都会” 字体表盘，当用户旋转数码表冠时，风格也会随之改变；还有完全重制的 “天文” 表盘，推出全新的星图功能和云团数据功能。

watchOS 9 在几款最经典的表盘上推出增强的现代化功能，比如 “实用” 表盘、“简约” 表盘和 “健身记录指针” 表盘，为 “模块” 表盘和 “紧凑模块” 表盘增加背景颜色编辑功能，同时为 “大文字” 表盘新增个性化功能。新的 “人像” 表盘能展示猫、狗和风景等更多照片的景深效果，“加州” 表盘和 “字体排印” 表盘则新增中文字符以供选择。专注模式现在允许用户为某一特定专注模式选择表盘，当用户在 iPhone 上打开该专注模式时，Apple Watch 表盘就能自动切换，比如在个人专注模式时显示照片表盘，帮助用户更好地专注当下。

体能训练 app 更新

作为 Apple Watch 上最受欢迎的 app 之一，体能训练 app 迎来更新，为用户提供更丰富的测量指标和新的锻炼体验，帮助用户达成健身目标。在熟悉的训练进程界面，用户现在可以旋转数码表冠来切换多种简明易读的体能训练视图，查看不同训练方式的重要指标。不论是手动输入还是以个人健康数据为基础的自动监测，心率区间都可用于监测体能训练的强度。间歇性训练是所有训练计划的重要一环，在 watchOS 9 中，体能训练 app 推出 Custom Workouts（自定义训练计划），可创建包括训练和间歇休息在内的系统性体能训练。用户可添加包括配速、跑步功率、心率和步频在内的新提醒，引导自己进行体能训练。

针对铁人三项爱好者，体能训练 app 现已支持多项目运动体能训练类型，使用运动传感器识别移动模式，能在游泳、单车和跑步三项体能训练之间自动切换。每项体能训练完成后，健身 app 中经过重新设计的摘要界面会提供更多详细信息和交互图表以供更精准分析。

一跑当先

对跑步者来说，Apple Watch 早已是性能强大的工具，而 watchOS 9 带来更多数据和功能，帮助追踪用户的跑步效率。包括步长、触地时间和垂直振幅的全新跑姿测量指标都可添加至体能训练视图。这些指标也会在健身 app 的摘要和健康 app 中显示，用户可以查看历时趋势并发现模式、了解相关信息。

用户可以在最常使用的路线中选择与自己最佳或最新成绩竞速，并在体能训练期间收到超过或落后于所选配速和偏离路线的提醒。此外，新的配速功能允许用户选择距离和时间目标，从而测算出达成目标所需的配速。在体能训练期间，用户可以根据手表所提供的配速提醒和指标调整锻炼。

游泳功能增强

泳池游泳体能训练新增浮板检测作为泳姿，Apple Watch 的传感器融合会自动检测用户是否正在使用浮板游泳，并分类列于体能训练摘要中，同时显示游泳距离。游泳者现在可以用 SWOLF 值来追踪自己的效率，该数值以单趟划水次数和秒数结合算出。用户可以在体能训练摘要中查看自己每次游泳训练的 SWOLF 平均值。

洞悉睡眠

Apple Watch 的睡眠 app 体验已经可以让用户设定助眠和就寝定时，还可以追踪睡眠状况以帮助达成睡眠目标。watchOS 9 的睡眠追踪新增睡眠阶段功能，让用户更加了解自己的睡眠。Apple Watch 通过加速感应器和心率传感器的信号检测用户处于快速动眼睡眠时期、核心睡眠时期还是深度睡眠时期。用户会在 Apple Watch 上的睡眠 app 看到睡眠阶段数据，查看睡眠时间等更多详细信息，还可以在 iPhone 健康 app 中的睡眠对比图表中查看更多指标，如心率和呼吸频率。

机器学习模型由临床黄金标准——多导睡眠图进行训练和证实，是受试者人数最多、也最多元化的可穿戴设备研究之一。由于睡眠科学仍处于探索阶段，用户将来还可通过在研究 app 的 Apple 心脏和运动研究中提交自己的睡眠阶段数据，帮助进行潜在发现。

同类产品首创的房颤历史功能

目前，Apple Watch 的心电图 app 和心律不齐提示能识别出房颤的潜在征兆。房颤如果不及时得到治疗，会成为导致中风的主要原因之一。

研究表明，人们经历房颤的时长可能会影响人的症状、生活总体质量和并发症发生的风险。此前，很难在很长一段时间内追踪房颤的频率或者管理可能会影响人体健康状况的生活因素。美国心脏协会的资料显示，改变可变生活因素可能会减少房颤时长。

随着 watchOS 9 推出，被诊断患有房颤的用户可以开启经 FDA 许可的房颤历史功能，获得心律显示房颤征兆的预估频率等重要信息，让用户更加了解身体状况。用户每周会收到通知，了解房颤的发生频率，并可在健康 app 中查看详细的历史记录，包括可能会影响房颤的生活因素，如睡眠、酒精摄入量和锻炼。

用户可以下载包含房颤详细历史记录和生活因素的 PDF 文件，从而轻松与医生和护理人员分享，以进行更详实的交谈。

用药 App

Apple Watch 和 iPhone 上新的用药 app 体验允许用户创建药物清单，建立日程和提醒事项，并在健康 app 中查看药物信息，从而帮助用户管理和追踪所服用的药物、维生素和营养剂。Apple Watch 上新的用药 app 让用户能随时随地方便且严谨地追踪药物使用情况。

不论是需要一天多次服用、每周一次还是按需服用，用户都可以为每种药物建立个性化日程，还可以设定提醒来帮助指导用户服药。在美国，如果用户添加至健康 app 的药物之间可能会产生严重的相互作用，用户就会收到一条提醒。

隐私

隐私在所有 Apple 功能的设计与开发中都至关重要。当用户使用密码、触控 ID 或面容 ID 锁定手机时，健康 app 中所有的健康和运动数据都将被加密，只有医疗急救卡中的信息除外。任何备份至 iCloud 的健康 app 数据，在传输过程中或存放在 Apple 服务器时也都会被加密保护。

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