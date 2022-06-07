领克发布了其智能电混技术——Lynk E-Motive，意图巩固其在年轻消费群体心目中的 “前卫” 印象。新技术源于吉利的雷神智能混动平台，结合领克品牌对 “潮流化” 出行理念的理解，将为年轻用户带来更具个性化的智能体验。

据了解，领克打造智能电混技术的初衷是不单纯 “以参数论英雄”，而是让技术创新回归实际的用户体验。新技术充分考虑到驾驶乐趣及低碳节能需求，力图实现使用场景的全覆盖。Lynk E-Motive 涵盖 3 款高热效、高性能混动发动机，2 款高效率混动变速器，匹配多款不同规格高性能动力电池和两款高功率后驱电机，可提供 EM-F(HEV)、EM-P(PHEV) 两种动力形式。其中，EM-P 可实现两驱/四驱、标准/长续航/超长续航等不同产品配型；率先推出的将是四驱 180 公里（WLTC）纯电续航的产品，此外还有纯电续航 WLTC 工况 60 公里、100 公里、150 公里（四驱）等更多不同版本插电混动产品，可满足更多用户不同出行场景需求。

搭载三挡混动电驱 DHT Pro 的领克智能电混车型均具备所谓 “弹射起步” 功能，起步加速可额外提升 0.5 秒；在时速 80-120km 高速场景加速主动降挡，提速比同级竞品快 1 秒。领克智能电混还可实现全速域并联，在时速 20km 以上即可进入并联模式，为全场景带来充沛动力。最强性能的领克智能电混产品，5 秒以内可完成零百加速。同时，领克智能电混也创造了更低的油耗纪录。搭载领克智能电混技术的 EM-F 车型 WLTC 百公里油耗低至 4.5 升，节油率高达 40%；EM-P 车型 WLTC 百公里亏电油耗低至 5.1 升。

在智能化方面，领克智能电混基于全新一代电子电气架构，实现动力系统软硬件解耦，用软件定义混动体验上限。它支持底盘域、智驾域、座舱域、车身域全场景 OTA 升级。实时在线的 AI 出行管家，通过聚类算法，根据用户驾驶行为自学习，判断驾驶风格，智能调整油门响应。此外，系统还可进行智慧能量管理，基于导航数据结合实时路况、天气状况、驾驶习惯以及车辆 ADAS 数据等，通过智能算法为不同路段匹配相适应的工作模式。

与智能电混技术——Lynk E-Motive 同时发布的是代表领克全新设计语言的概念车 The Next Day——一台新能源动力驱动的四门 GT 车型。概念车体现了领克品牌的都市对立美学设计语言，同时也是领克智能电混技术的重要载体。未来，概念车设计元素也将陆续在领克产品上落地，与用户一同拥抱新能源出行时代。

据悉，以领克智能电混发布为起点，搭载这一领先混动技术的产品也将陆续落地。今年，领克将推出 4 款智能电混产品，未来两年内还会再推 3 款；到 2025 年，领克全系产品都将搭载领克智能电混技术，实现全系产品电气化。