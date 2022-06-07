近日，随着上海有序推进复工复产，企业生产经营活动稳步回归，作为根植于上海的出海数字营销服务商，飞书深诺正全力以 “复”，稳步向前。6 月 6 日，飞书深诺宣布全新的集团官网正式上线，并带来全线升级的行业解决方案及子品牌体系，以精准、专业、全面的服务体系，助力出海企业夯实内功，实现可持续、高质量的发展。

在全球疫情的挑战下，出海企业面临更加复杂的外部环境。在经历疫情考验后，飞书深诺更加深刻感受到，应对外部更多的变量，需要更强的内功和定力，凭借深厚的行业经验以及数字技术能力，飞书深诺不惧疫情挑战，不断创新突破，在上海复工复产的第一时间，推出全行业、全场景、全流程的数字营销服务，帮助出海企业提升核心竞争力，抓住数字时代的出海先机。

子品牌深耕三大行业提供解决方案，应对精细化运营挑战

基于多年来对于行业的深度洞悉，飞书深诺电商品牌、游戏、应用三大行业解决方案全面升级，针对性解决各行业共性出海需求和场景痛点。旗下电商品牌两大核心子品牌 SinoClick 和 BeyondClick，分别赋能不同需求跨境企业。SinoClick 帮助成长型企业降低跨境电商起步门槛，实现货卖全球。BeyondClick 帮助头部企业打破数字化品牌转型壁垒，实现全球化品牌跃升。同时，飞书深诺游戏行业子品牌 MeetGames 以及应用行业子品牌 MeetApps 针对游戏和应用出海不同阶段的需求提供一站式营销推广解决方案。基于多年来的服务经验，飞书深诺总结提炼已验证的最佳行业实践，通过行业化、场景化的精准服务，真正帮助出海企业迎接各类挑战。

7大服务产品体系，赋能企业出海每一步

随着以消费者为中心的私域化、社交化营销趋势兴起；网红营销、短视频和直播带货成为新风口，与消费者的触点更加多元；为此，飞书深诺带来了全新 “社媒传播” 服务产品，通过精准洞察，为品牌提供定制化的海外社媒全域解决方案，包括社媒运营、网红运营、品牌广告投放、公共等全方位营销服务，提升品牌海外影响力。除了社媒传播外，飞书深诺还拥有媒介采买、优化运营、数字创意、数字技术、咨询策略、企业培训共 7 大服务产品，为出海企业提供覆盖营销全链路的数字服务，赋能企业出海的每一步。

贯穿出海全链路的技术产品矩阵，提升企业数字力

在全球数字化急速发展的时代，数字化能力已成为跨境企业在各个环节提升效率和效果的关键。助力出海企业数字化能力升级同样也是飞书深诺服务的核心。飞书深诺针对跨境营销链路中内容创意、数据策略、广告投放和客户运营的各类痛点，自主研发了包括 Creative Booster、iCenter Pro、Meetbot 以及 SinoClick 等在内的技术产品矩阵，精准攻克营销难点，助力出海企业实现自主分析、精准决策、高效执行、数据反哺的闭环。

在全新的出海环境挑战下，中国企业如何成功出海？不再拥有简单的答案，出海企业必定要走上一条高质量的发展之路。飞书深诺集团创始人兼 CEO 沈晨岗表示：“应对疫情挑战，飞书深诺始终坚持修炼自身，致力于为出海企业带来更全面、更精准、更专业的体系化服务，与行业场景和客户需求结合更加紧密的数字技术产品，以及更具针对性的解决方案，帮助出海企业在全球疫情等外部挑战下，提升核心竞争力，持续稳健发力全球市场，实现高质量的发展。”

作为深得客户信赖的跨境数字营销专家，飞书深诺专注于出海赛道近十年，拥有超过 30 家国际媒体渠道资源，已帮助电商品牌、游戏、APP 等场景的近 3 万家中国企业成功开启数字出海的征程，包括阿里巴巴、腾讯、携程、小米、安克、SHEIN、趣加游戏等多家中国出海 50 强企业。随着全新解决方案的推出与新服务产品的启用，飞书深诺将持续向前，不断进取，在更多元的场景下为中国企业的出海创造价值，助力更多中国企业开启全球成功之路。