Polestar 正在推出 Polestar 2 的特别限量版车型。Polestar 2 BST Edition 270 包括机械和设计修改，以区别于标准 Polestar 2 车型。

动力总成与带有 Performance Package 的 Polestar 2 相同：两个电动机和 78 kWh 电池可实现 350 kW 的最大输出和 680 Nm 的扭矩，“再加上改进的响应能力和运动动力”，该公司补充道。

底盘改装包括降低行驶高度（-25 毫米）、专门开发和独特的 Öhlins 2 向可调节阻尼器以及安装在发动机罩下方的辅助调节室、前支柱杆、20% 刚性弹簧和独特的新型哑光黑色 21 英寸合金轮毂灵感来自 Polestar 1。轮胎是 245/35R21 Pirelli P Zero，专为这款车开发。标准的 4 活塞 Brembo 制动器仍然存在。

限量版车型提供雷霆或雪地两种外观颜色，内部采用木炭编织技术。得益于全涂漆的保险杠和侧裙，车身具有更丰富的表现力。可以选择哑光黑色车身条纹，以及全身战舰灰色缎面包裹。侧后视镜采用亮黑色饰面。标志性的 “瑞典黄金” 细节依然保留，包括制动卡钳、减震器元件、阀盖和安全带。

“我们对在 2021 年古德伍德速度节上展示的经过特别修改的 Polestar 2 反响很好，反应很明确——我们应该为量产创建一个这样的版本，”Polestar 首席执行官 Thomas Ingenlath 说。顾名思义，只有 270 台将专门为欧洲、北美和中国建造。