蔚来昨天发布了便携式充放电一体机，租用价格为 168 元 / 周，但该产品一经发布就遭到了用户的骂声，主要是因为其只租不卖的政策，后来蔚来官方称会做出调整。

今天蔚来火速公布了便携式充放电一体机的价格信息。针对购买需求：预计在 6 月中旬，蔚来车商城将正式开启预售，预售单价为 3880 元，可支持最高使用 10000 蔚来 App 积分支付；预计 7 月底开始按订单顺序陆续交付。

针对租用需求：租用政策不变，单价为 168 元 / 周，支持蔚来 App 积分支付。预计 7 月底开放首批城市试运营，预计 8 月底开放全国运营。设备的取还都在换电站，具体细节会在 App 线上功能上线时同步更新。

这款充放一体机利用家用 220 V 插座充电时，能过做到 2.85 kW 的充电功率，从车辆的直流充电口取电时能够达到 3.3 kW 的放电功率。而且具备 IP66 的防尘防水等级，即便淋雨也不用担心安全问题，此外还具有防触电、过载、过流等二重防护。

满足多场景需求，可为露营灯、投影仪、电冰箱、咖啡机、电子音响等设备供电，带来高品质户外露营体验；可使用家用空调插座或常规三孔插座为车辆应急补能；通过便携式充放一体机，可为低电量电动车充电补能等。