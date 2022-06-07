根据 Strategy Analytics 智能音箱和屏幕服务部门发布的最新研究报告，俄乌冲突和中国地区新冠疫情导致的全球元器件短缺出现再次扰乱了智能音箱和智能屏市场。Strategy Analytics 估计，2022 年 Q1 智能音箱和智能屏的总出货量同比下降 5%，至 3530 万台，这是该市场历史上第二次出现同比下降。

俄乌冲突，半导体和其他元器件持续且不断加剧的短缺，为许多供应商带来了严重担忧，尤其是智能屏的三大中国公司阿里巴巴、百度和小米，中国还在继续应对前所未有的新冠疫情，许多中国人的日常生活因此受到影响。2022 年 Q1 智能屏出货量为 990 万，同比下降 7%，智能屏大厂阿里巴巴、百度、小米也开始处理一系列独特的挑战，这将在 2023 年彻底改变其各自的业务轨迹。

随着美国市场开始出现智能音箱市场饱和的迹象，同期基本智能音箱（不带显示屏）的销量下降了约 4%。在 2022 年 Q1 销售的前 50 款机型中，有 19 款是智能屏音箱，第二代亚马逊 Echo Show 5 在 2022 年 Q1 以 160 万台的出货量摘得智能屏音箱市场第一，其次是谷歌的 Nest Hub，第二代亚马逊 Echo Show 8。苹果的 HomePod Mini 是 2022 年 Q1 度最畅销的设备，销量接近 450 万部，其次是亚马逊的第四代 Echo Dot 和谷歌的 Nest Mini。

在 2022 年 Q1 的整体智能音箱和智能屏市场上，前两名的位置保持不变，亚马逊排名第一，谷歌紧随其后。苹果公司跃升至第三位，受新冠疫情影响中国三大厂商受到了严重的阻碍，中国经济和社会的很大一部分陷入停滞。虽然从统计数据来看，苹果 HomePod mini 的同比增长仍然令人印象深刻，但 Strategy Analytics 预计，苹果向 iPhone 用户销售 HomePod 的机遇已逐渐枯竭，因此苹果的增长将在 2023 年显著放缓。

Strategy Analytics 智能家居、智能音箱和智能屏首席行业分析师 Jack Narcotta 指出，“Strategy Analytics 预测，随着两种市场动态的出现，市场将重新调整到 2023 年。首先，在美国市场，智能音箱和智能屏的渗透率正在接近市场饱和状态，市场正在从获取新客户转向销售周期更长的附加产品或更换产品。其次，新冠疫情对中国带来的负面影响需要时间恢复，再加上目前的元器件短缺，经济低迷状况至少要到 2023 年年中才会缓解。”

Strategy Analytics 智能家居总监 David Watkins 补充说：“毫无疑问，阿里巴巴、百度和小米在未来 18 到 24 个月里将面临各自的工作，但积极的一面是——中国的智能音箱和智能显示屏市场不像美国那样饱和。在美国，亚马逊和谷歌正在迅速进入 “成年” 阶段，因为大多数想要购买 Echo 或 Nest 设备的消费者可能已经购买了至少一台设备。亚马逊和谷歌在 2022 年及以后的主要任务将是调整业务，向消费者销售额外的设备，或鼓励他们更新旧机型。”