动点出海获悉，印尼社交电商平台 Super 近日宣布，获得了超额认购的 7000 万美元 C 轮融资。截至目前，Super 的融资总额已达到 1.06 亿美元。

据透露，这笔资金由 NEA 领投，并由 Insignia Ventures Partners、SoftBank Ventures Asia（软银风投亚洲公司)、DST Global Partners、Amasia、B Capital 和 TNB Aura 等参投。

针对新资金，Super 表示将用于扩大市场范围、提升产品性能以及推出包含化妆品在内的更多快消品自有品牌。此外，Super 还将进一步建设技术团队以优化仓库管理系统，并借助机器学习来更好地利用数据扩展自身 SKU。

Super 由 Steven Wongsoredjo 成立于 2018 年，是一家专注于服务印尼下沉市场的社交电商平台，通过 B2A2C(企业-代理-消费者) 的商业模式来为身处印尼二三线城市和农村地区的民众提供便捷。

据介绍，这些下沉市场的人均 GDP 比雅加达等城市化进展快的地区低三到五倍，但在日用品上的花费却高出 20% 到 200%。Super 通过自身平台和独特的物流供应链体系，可以做到在用户下单后在 24 小时内将货品交付到社区代理人手中。

Super 表示，平台现已与数千名社区代理人建立合作，由他/她们承担 “最后一公里” 的任务，最终把商品配送到购买者手中。此举会将带给用户方便的购物体验，也将促使印尼下沉市场民众生活成本的逐渐下降。

近来，Super 新的业务范围又扩展至印尼东爪哇岛和南苏拉威西岛的 30 余个城市。