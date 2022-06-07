丰田推出了一款新的家用电池组，用于提供住宅备用电池——该产品将与特斯拉 Powerwall 竞争。继 2015 年特斯拉通过 Powerwall 和 Powerpack 带来 “特斯拉能源系列产品” 之后，其他几家汽车制造商也通过电池组进入了家庭能源市场。

梅赛德斯-奔驰推出了其家用电池组，雷诺紧随其后。现在丰田带来了自己的家用电池组，名为 “O-Uchi Kyuden System”：

丰田汽车公司（Toyota）本着 “安全、长寿命、高品质、高性价比、高性能” 的理念开发电池，让客户用得安心。这项利用多年电动汽车开发的技术以及车载部件和单元已被用于创建家庭蓄电池系统 O-Uchi Kyuden System。该系统的预订从今天开始，日本的销售将于 8 月通过房屋建筑商和一般建筑公司开始。

丰田表示，该系统的容量为 8.7 kWh，输出为 5.5 kW：

O-Uchi Kyuden System 使用丰田电池控制等电动汽车电池技术，提供 8.7 千瓦时的额定容量和 5.5 千瓦时的额定输出。这不仅在正常情况下，甚至在自然灾害造成的停电期间，都可以确保安全并为整个家庭提供电力供应。

这家汽车制造商表示，如果您需要更多能量，其备用电源系统还可以与双向充电器配合使用，以接入电动汽车的电池组。丰田正在接受该系统的预订，但目前仅在日本有售。