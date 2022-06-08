随着疫情逐步得到缓解，再加上各地积极出台地方性车市刺激政策，对车市复苏带来了促进作用。经过四月份的低迷，五月份的新能源车赛道出现了可喜的回暖迹象。

初步统计，5 月 1-31 日全国乘用车厂商批发 155.7 万辆，同比下降 3%（降幅较上月同期收窄 23 个百分点），环比增长 64%。5 月复工进度和产能利用率仍在爬坡中，上海周边恢复较慢。目前供给紧缺对终端销售有一定影响，6 月随着需求端的恢复，厂商销量将明显改善。

近日工信部网站公布了新能源车免车购税第 55 批目录，总体看技术提升较平稳，纯电动乘用车续航升级到 200 公里左右的车型也较多。纯电动乘用车续航里程在 600 公里以上的较多，体现了自主品牌产品提升较快，电池能量密度方面稳步提升，110 瓦时和 170-180 瓦时的车型推出增多，电池产品指标差异性较大。2022 年纯电动车的百公里能耗在 12 度，其中 500 公里以上车型近年来保持稳定在 14 度左右水平，没有变化。

根据乘联会的数据，2022 年 1-4 月的广义新能源汽车（含普通混动）销量 375 万辆，其中混合动力达到 117 万辆，占比 31%。2022 年世界狭义新能源乘用车走势较强，1-4 月达到 256 万辆，同比增长 73%。2022 年 4 月销量 54 万辆，同比增长 37%。世界新能源汽车中的商用车有 8.5 万辆，新能源乘用车为主体。

新势力哪吒势头强劲，5 月交付量为 11009 辆，同比增 144%，环比增 25%，1-5 月累计近 5 万辆，预计整年或破 10 万辆。具体车型上，哪吒 V 车系交付 7884 辆，同比增长 131%，单车型销量突破 8 万辆，2022 年 1 月至 5 月，哪吒汽车累计交付 49974 辆，同比增长 213%。

理想汽车 5 月交付 11496 辆理想 ONE，同比增长 165.9%，环比增长 175.88%，且比 3 月份交付量多出 462 辆。目前，理想汽车唯一在售车型即为理想 ONE，1~5 月累计交付 47379 辆，同比增长 111.13%。

5 月份小鹏汽车总共交付 10125 台新车, 环比增长 12.5%。在此前的一季度财报中，小鹏汽车公布截至一季度末，经营亏损收窄 21.0%，现金储备规模达 417 亿元。Q2 交付预期 3.1~3.4 万台，营收预期 68~75 亿元。

零跑汽车受疫情冲击较小，曾在今年 4 月以 9087 辆的交付量夺得造车新势力 “销冠”，5 月份继续保持稳健增长，单月交付量为 10069 台，环比增长 10.81%，已连续 14 个月同比增长超 200%。

蔚来汽车 2022 年 5 月交付 7024 台，同比增长 4.66%，环比增长 38.43%。其中，智能电动旗舰轿车 ET7 当月交付 1707 台。截至 2022 年 5 月底，蔚来累计交付新车 204936 台。5 月蔚来订单需求持续强劲，随着供应链企业复工复产，预计 6 月份生产将进一步恢复，包括 ET7 在内的车型交付将提速。

小康股份发展势头迅猛，5 月新能源汽车为 10452 辆，同比增长 244%；其中，塞力斯迅速放量，单月销量达 5440 辆，同比增长 16 倍，年度累计销量 13923 辆，同比增长 13 倍。

长城汽车 5 月汽车销量 80062 辆，同比减少 7.94%；产量 84288 辆，同比增加 4.12%。5 月新能源车销售 11637 辆，1-5 月累计销售 50910 辆。

吉利汽车控股有限公司公布最新销量数据：5 月乘用车销量 89070 辆，环比增加 23.5%。新能源渗透率再创新高，达 22%：极氪 001 月度交付量创新高，几何 1-5 月累计销量同比大增 349%，睿蓝品牌累计销量破万。5 月，新能源（含吉利、几何、领克、极氪、睿蓝）销量 19619 辆，环比增长 39%，同比增长 304%。新能源渗透率达 22% 创新高。其中，几何品牌销量 8967 辆，同比增长 199%。今年 1-5 月，几何累计销量达 42318 辆，同比劲增 349%。

比亚迪近日公布，5 月份汽车产量共计 118135 辆，同比增加 141%。其中，新能源汽车产量 118135 辆，增加 270.2%；5 月份汽车销量共计 114943 辆，增加 148.3%。其中新能源汽车销量 114943 辆，增加 250.4%。

问界 M5，五月单月交付量破 5000 台；87 天累计交付破万，达 11296 台。极氪紧随其后，也抛出了 5 月成绩单。5 月共交付 4330 辆极氪 001，相比 4 月，翻了一倍。极氪 001 的累计销量，也在 5 月结束后，顺利突破 2 万辆。

广汽埃安，5 月销量为 21056 辆，同比增长 150%；1-5 月累计销量达到了 76142 辆，同比增长 122%，年销量目标是 20 万辆。

可以看到，五月份已经是新能源车的复苏月份。随着整个供应链的恢复，在市场驱动及政策催化下，新能源汽车渗透率将逐步提升。今年 4 月份，新能源汽车渗透率已达 25.3%。我们有理由相信，在接下去的月份里，新能源车将重启加速赛道。