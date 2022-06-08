根据 Counterpoint Research 发布的最新全球智能手机季度出货量预测报告，2022 年全球智能手机总出货量预计为 13.6 亿部，同比下降了 3%。预计 2022 年整体供应情况将比上年逐步改善，但仍有部分零部件短缺问题尚未得到解决。在宏观经济方面，相对于保守的复苏预期，更多的担忧集中在中国的长期经济影响和乌克兰危机上。因此，该机构预计今年的智能手机市场将会整体收缩。

中国对新冠疫情仍然采取动态清零政策，在部分城市进行较为严格的管控措施。除了由于关闭工厂和物流成本上升导致在全球经济中引起的连锁反应外，也导致了本国的经济增速放缓。

由于全球经济不确定性的蔓延，以及长期的俄乌冲突导致的通货膨胀，消费者信心近期大幅收缩。

由于美元在美国利率上升的情况下走强，新兴经济体也将面临资本外逃和通货膨胀。

2019-2022（预测）全球智能手机出货量（百万台）

Counterpoint Research 副总裁 Peter Richardson 表示：“从长远来看，我们继续期待从功能手机到智能手机以及从 3G/4G 到 5G 智能手机的稳步迁移。随着中低价位 5G 设备的推广力度不断加大，预计全球 5G 设备市场将呈现健康增长，并成为整体智能手机市场的重要推动力。运营商正在积极推广 5G，许多市场的激励措施足以促使消费者转向新的技术。然而，最近的全球通胀趋势正在打击消费者需求和智能手机 BoM 成本，也是 2022 年智能手机市场的风险之一。”

高级分析师 Liz Lee 补充说：“但是，下半年智能手机市场复苏的前景仍然存在。5 月底，中国政府召开大型经济稳定对策会议。预计政府将在下半年实施更积极的政策来刺激经济。另外，我们也相信以三星为首的新型可折叠智能手机的推出将能够刺激高端市场的需求。”