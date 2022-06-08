根据 data.ai 发布的最新数据，日本市场 5 月下载排行榜中有 4 款新手游，其中 2 款属于吃鸡游戏（射击类）。排名第三的是来自 X.D. Network（中国）的《Sausage Man》，该手游自 2021 年年中成功登陆全球市场后，终于进入日本市场。另一款来自 Electronic Arts（美国）的吃鸡游戏《Apex Legends》排名第五，该手游来自主机游戏领域，在万众期待下终于发布了其移动版本。榜单中排名第二的策略（RPG 类）游戏《コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ》来源于动漫《Code Geass 反叛的鲁路修》。

RPG 是日本市场最受欢迎的移动游戏类别之一，在本月的用户支出 Top 10 中占了 6 席。偶像训练模拟（模拟类）手游《Uma Musume Pretty Derby》仍稳坐本月收入榜榜首。随着玩家们紧锣密鼓地准备着 “2022 年 Pokémon GO 日本锦标赛”，为此，Pokémon GO 在 4 月举办了多项资格赛事。《Pokémon GO》上升 5 位，重新挺进收入榜第八位。偶像训练手游《Ensemble Stars Music》在本月挺进排行榜排名第九位，该手游在此期间发布了新的歌曲和特别活动。