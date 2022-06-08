动点出海获悉，印尼农业科技初创公司 Eratani 近日宣布，获得了一笔 160 万美元的早期融资。

据透露，这笔资金由 Trihill Capital 领投，并由 Kenangan Fund、 Kopital Network 和一些投资人参投。

针对这笔资金，Eratani 表示将用于提高市场渗透率以进一步开展扩张计划。同时，Eratani 还将招募更多技术人才来进行旗下同名 APP 的运营维护及其他产品的迭代升级。

Eratani 由 Andrew Soeherman、Kevin Juan Tanggo Laksono 和 Angles Gani 三人共同成立于 2021 年 6 月，是印尼一家农业技术解决方案供应商，旨在助力构建适合印尼农业发展现状的生态系统和透明的数字化供应链体系，以帮助当地农民解决生产生活过程中所面临的困难。

Eratani 表示，农业是支撑印尼社会发展的支柱产业以及当地农民生活水平提高的关键因素，且当下印尼贫困人口中的 46.3% 来自农民家庭。因此，Eratani 希望能通过对农民劳作过程中的各环节给予及时有效的帮助并简化其流程来激发生产力，最终改善印尼的农业环境并提高农民家庭的生活水平。

据介绍，Eratani 的全套解决方案涉及了农业上游生产、中游加工和下游供应链的不同维度，其中包括对当地农民提供从获取资金、找寻农具农药等的采购渠道到得到土地规划、采收管理和农作物加工与销售等方面的技术指导，让用户可以借助科技力量高效处理各种问题。

Eratani 还表示，该公司目前已为来自西爪哇、中爪哇、东爪哇和日惹等地的 5000 多位印尼用户提供过服务。接下来，Eratani 还计划和食品领域的企业展开合作。