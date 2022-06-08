今日，智能物流及管理系统提供商广州蓝海机器人系统有限公司（简称「蓝海机器人」）宣布连续完成数千万 A 轮和 A+轮融资，由高瓴创投领投。本次融资资金将主要用于拓展客户及研发新品。

蓝海机器人成立于 2016 年，公司提供从 AMR（自主移动机器人）到调度系统、立体仓储以及 MES 系统等在内的整厂智能物流解决方案，坚持自主技术研发，深耕光伏、锂电行业的需求场景。创始人徐文斌为华南理工大学硕士，在移动机器人及自动化行业深耕多年，目前公司员工近 200 名，研发人员占比近 50%。

成立之初，蓝海机器人就关注到高端制造业的智能化发展趋势，发现以新一代智能移动机器人为核心的智能物流系统方案已成为工业领域的刚需，因此早期便投入到 AMR 自主研发中，并将其应用于汽车领域。2017 年，该公司向光伏行业扩展，成功服务头部客户，同时落地整厂智能物流解决方案。

高瓴创投项目负责人表示：“在全球应对气候变化和重塑能源格局的大背景下，光伏、锂电等新能源行业迈入需求爆发和产能扩张的阶段，同时也对产业自身降本提效、低碳节能等方面提出了更高要求，生产制造向自动化、数字化、智能化的升级迫在眉睫。蓝海机器人团队依靠深刻的产业理解、扎实的研发能力、可靠的产品交付、积极的服务响应，在过去两年中承接并完成了众多行业龙头客户的关键订单，得到了高度认可和持续复购。在新能源产业的广阔蓝海中，我们期待蓝海机器人能够持续为更多客户创造价值。“

蓝海机器人自主研发了机器人定位导航算法、机器人控制系统、车间调度系统、MES 系统。其中，车间调度系统可用于维持车间运行和机器人分配、生产设备分配；MES 系统打通包括车间所有工艺设备、物流设备的信息数据，由客户的数据中心收集后为车间运转提供管理支持。

公司创始人兼 CEO 徐文斌表示，公司持续在多个交叉技术领域投入研发资源，包括智能物流系统涉及的定位导航算法、调度算法、工业管理信息化、机器视觉、嵌入式控制技术、机电系统设计等，这样才能跟上客户不断提升的对性能、功能的需求。

凭借公司的自主研发能力，一方面，蓝海机器人的产品开发周期在提速，做到对客户需求的快速响应。另一方面，随着订单体量增长的规模效应，正向设计对产品的优化迭代，公司持续推动全行业价格水平的降低，持续推动智能物流系统在高端制造业的尽早普及。

去年开始，蓝海机器人迎来业绩的爆发式增长，去年共获数千万营收，2022 年至今在手订单已经过亿，服务了阿特斯、中来、龙恒、隆基等项目。目前，蓝海机器人建有广州生产、研发基地，江苏常州生产基地，长沙 MES 系统及大数据中心。

在公司未来发展上，2022 年，蓝海机器人有三大关键任务，一是拓展锂电行业客户；二是探索在半导体等其他高端制造业的物流相关需求；三是投入研发下一代三维导航系统和三维视觉导航机器人产品。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。