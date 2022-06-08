外饰照明系统不仅能够通过增强车辆的视野而提升行车安全性，也正在日益成为车辆风格差异化的一大要素。麦格纳利用自身在外饰和照明系统方面的技术优势，将 Litgate 开创性照明解决方案整合到热塑性尾门上，为汽车制造商提供了全新的个性化设计手段，也为消费者提供了更好的人车互动方式。麦格纳计划该技术可于 2023 年投入生产。

“ 麦格纳的开创性照明技术能够提高汽车设计的灵活性，让汽车制造商拥有更多的品牌差异化选择，从而为顾客带来更好的体验，” 麦格纳外饰全球总裁格莱海姆·伯罗（Grahame Burrow）说道，” 随着汽车行业朝着电气化和自动驾驶迅猛发展，我们预计会出现更多像该技术一样的研发需求，它能够无缝集成于汽车外饰表面。”

麦格纳的竞争优势在于能够全方位地为客户打造解决方案。得益于麦格纳自身在外饰和照明系统领域的专长，在汽车的早期开发和设计阶段，可以开发出功能更为全面的产品。

开创性照明技术不仅能够优化车辆的整体外观，也能够通过改善用户、车辆以及周边环境之间的互动情况而增强车辆的照明功能，同时还可提供包括以下功能在内的多种重要的差异化功能：

开创性的隐藏式尾灯

集通讯性、功能性和装饰性于一身的照明系统

模塑款式设计以及精美的车身表面纹理

供顾客选配的丰富的颜色选项

这项开创性的照明技术适用于聚碳酸酯和热塑性聚烯烃等热塑材料表面。通过先进的材料、涂层和加工工艺，可以在各种外饰面板上实现理想中的照明效果。