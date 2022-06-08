行业先驱 Volocopter 在交通创新、城市空中交通（UAM）领导者年度盛会 UP.Summit 上，宣布又实现了一个 UAM 里程碑：其固定翼客机 VoloConnect 已于 2022 年 5 月完成首飞。这一成就标志着 Volocopter 成为世界上唯一一家拥有不同的飞机配置试飞完整机队的 eVTOL（电动垂直起降飞机）开发商。

与迄今为止任何其他 Volocopter 飞机相比，Volocopter 的第三个产品解决方案 VoloConnect 可提供更远、更快的飞行，航程超过 60 英里，飞行速度超过 155 英里/小时。这款客机拥有更长的航程和更高的载重，可让商务旅客和通勤者走出市中心，实现加州洛杉矶地区伯班克到亨廷顿海滩等航线的飞行。VoloCity 和 VoloConnect 空中的士的设计分别满足了城市航班和人口密集地区郊区航班的需求，Volocopter 已整装待发，为更广泛的乘客飞行需求提供服务。VoloConnect 的目标是 2026 年投入使用，而 VoloCity 的目标是 2024 年投入商业运营。

Volocopter 首席执行官 Florian Reuter 表示：“在试飞阶段拥有整个系列的电动飞机是一项开创性的壮举。Volocopter 在该行业的领导地位源自于首先宣布计划，然后通过公开试飞来实现计划。我们的技术平台是我们系列飞机进场的基础，并已被证明能以惊人的速度提供结果。Volocopter 正在将这些创新设计从地面带到空中，然后带到世界各地的城市！”

在慕尼黑，由 VoloConnect 总工程师 Sebastian Mores 领导的一个专门团队成功地将 VoloConnect 原型机带到现实生活中。“这对我们来说是一个非凡的时刻——看到 VoloConnect 飞向天空标志着我们实现了一个关键的里程碑，展示了我们在短时间内能够取得的成就，并且符合公司在有机组人员飞机和无机组人员飞机方面的总体战略。此外，我们的新技术得到测试，并将在整个项目开发过程中逐步加以实施。”Mores 表示。

Volocopter 设计的 VoloConnect 和其他 eVTOL 飞机符合欧洲航空安全局（EASA）的最高航空安全标准。该原型机经过 17 个月的制造，于 2022 年 5 月完成了首飞，并在首飞过程中进行了 2 分 14 秒的几次操纵。该原型机具有未来商业产品计划的所有空气动力学和性能特征。

VoloConnect 是一种升力与巡航复合型飞机，优化用于执行城市和郊区以外的任务。飞机的六组旋翼拥有最少的运动部件，有助于垂直起飞，而两组电动推进扇配备了提升翼，可确保较高的前进速度。其原型机目前正在通过一系列严格的飞行测试，以验证飞机及其系统是否达到性能极限，并为后续发展做好准备。 此阶段包括自动飞行和后续自主飞行的低速、过渡、高速和发动机故障测试——所有这些测试都是 eVTOL 客机制造商的标准问题测试。在此次首批三架测试飞行中，该团队已验证 eVTOL 包线的很大一部分，在测试中实现了前进速度最高达 40 英里/小时和横向飞行速度达 28 英里/小时。

VoloConnect 将与 Volocopter 现有的机型系列 VoloDrone 和 VoloCity 一起，扩大公司的整体潜在 UAM 市场。VoloCity 和 VoloConnect 客机的技术差异很大。值得注意的是，两款机型都针对特定飞行任务具有独特设计，多旋翼 VoloCity 空中的士将为市内航线提供服务，而其更大的升力与巡航复合型系列机型将专注于较长的城市和郊区任务。