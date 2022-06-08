近日，高通技术公司宣布与博泰车联网（简称 “博泰”）在汽车智能座舱领域的合作。基于第四代骁龙座舱平台，高通技术公司与博泰车联网将围绕整车智能化、智能汽车连接功能、SOA 架构、驾舱一体以及基于中央控制器的多域融合等领域扩展合作并开发解决方案。此次合作旨在助力全新一代博泰擎感智能座舱平台解决方案的量产，为汽车行业提供领先的沉浸式智能驾乘体验。

作为骁龙数字底盘™的关键组件，骁龙座舱平台旨在为汽车制造商和一级供应商带来重新定义车内体验的能力。第四代骁龙座舱平台是高性能座舱解决方案，旨在支持多个 ECU 并作为多域功能的中央处理中枢，为包括 SOA、芯屏结合，以及部分信息型驾驶员辅助系统功能与智能座舱的整合提供底层性能支持。该平台的发布将助力下一代智能网联汽车的电子电气架构向区域体系计算架构转型。

此次合作，博泰车联网将充分发挥其创新能力以及与高通技术公司在第三代骁龙座舱平台合作中积累的经验，释放第四代骁龙座舱平台的性能潜力，打造全新一代擎感智能座舱平台解决方案。

高通销售及业务拓展副总裁羡磊表示：“作为中国智能座舱领域的领先企业，博泰车联网的创新能力令人瞩目。高通技术公司非常高兴与博泰车联网建立合作关系。双方在合作中积累的研发经验与落地成果让我们对此次合作充满信心。相信双方合力打造的全新智能座舱平台解决方案将引领行业发展。”

博泰车联网创始人兼董事长应宜伦强调：“高通技术公司是智能网联汽车领域的技术引领者，也是推动汽车数字化变革的重要力量。博泰非常骄傲能够与高通技术公司展开合作。我们相信，基于第四代骁龙座舱平台打造的博泰擎感全新数字座舱平台解决方案，将为汽车行业提供先进数字化产品，带来沉浸式的全新智能驾乘体验。”