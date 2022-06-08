6 月 8 日，上海鹍远生物科技股份有限公司（简称 “鹍远生物”）宣布完成 3 亿元人民币 B+轮融资。本轮融资由沣石资本领投，银河源汇、国经投资、隽赐投资、乾道投资、佰仕德、华晨美景旗下基金跟投，圣湘生物作为战略投资者跟投。本轮融资主要用于进一步扩充公司肿瘤早筛产品研发管线，并持续推进各产品的注册生产、商业化落地和国际市场的开拓。

自 2014 年成立以来，鹍远生物提供高发癌症的风险评估、早筛早诊、用药指导及复发监测的全周期产品和服务。该公司拥有丰富的产品管线，覆盖泛癌种、肺癌、结直肠癌、肝癌、胃癌、食道癌、胰腺癌、甲状腺癌等高发癌种。其中，常艾克是中国原创的结直肠癌血液多基因甲基化检测早筛产品，研究成果经国际胃肠疾病领域顶级期刊《Gastroenterology》发表并引起广泛关注。鹍远生物自主研发的循环肿瘤 DNA（ctDNA）甲基化泛癌种筛查技术 PanSeer，在全球率先实现泛癌种早筛技术在大型自然人群队列中的验证。2021 年 11 月，鹍远生物联合复旦大学和国内 11 家三甲医院在上海启动 “福声计划” 中国人群泛癌种早筛研究。这是我国迄今规模最大、范围最广的泛癌种早筛前瞻性研究，预计入组人数超 6 万人，覆盖华东、华北、华南、西南等地区的 10 个省及直辖市。PanSeer 预计于 2023 年底实现商业化。

此前，鹍远生物于 2016 年 8 月获得礼来亚洲基金领投的 1.2 亿元人民币 A 轮融资，于 2018 年 3 月获得松禾资本和景旭创投领投的 3.5 亿元人民币 A+轮融资，并于 2020 年 12 月获得由中金资本旗下的中金启德创新生物医药基金领投，德同资本、复容投资共同领投的近 10 亿元人民币 B 轮融资。

鹍远生物联合创始人兼首席执行官张江立先生表示：作为一家以创新为驱动的癌症早筛早诊企业，鹍远始终致力于为医生、为用户提供更好的产品和服务。鹍远已经构建了深厚的技术基础和丰富的产品管线，不仅在中国面向临床和体检等市场提供全面的癌症筛查解决方案，同时着力于开拓国际市场和合作伙伴。在新的起点，鹍远不仅追求商业意义的成功，更致力于探索和实践癌症筛查的中国路线，让企业的发展融入 “健康中国” 的大战略。衷心感谢新老股东对鹍远生物的信任和支持，鹍远希望与投资人以及合作伙伴携手前行，共同成长。

本轮融资的领投方沣石资本执行董事郭坤先生表示：鹍远生物深耕 ctDNA 甲基化技术，奠定了扎实的、系统化的技术优势和平台优势。鹍远自主研发的泛癌种以及多个单癌种早筛产品即将实现全面商业化。我们坚信公司成熟的管理模式、顶尖的研发实力以及稳健的商业化路径将引领公司实现新的辉煌。沣石资本长期关注医疗大健康领域，在 “健康中国” 的国家战略下，我们坚定看好鹍远的长期发展，亦将与新老股东一道为公司的成长提供全方位支持与助力。

本轮融资的战略投资者圣湘生物投融资总监李子楠女士表示：《健康中国行动（2019－2030 年）》中提出到 2030 年，全国整体癌症的 5 年生存率不低于 46.6%。肿瘤早筛对于癌症防控工作有重大意义，可以有效降低医疗支出负担并提高生存率。目前市场从培育期进入高速增长期，有巨大的发展潜力。鹍远生物作为肿瘤早筛领域的全球领军企业，一直作为引领者深耕甲基化检测技术领域，公司的积淀从生根发芽直至如今开花结果，已有的丰富产品管线为临床提供精准可及的解决方案。鹍远生物也有着非常出色的管理团队，我们相信在团队的带领下公司可以持续引领癌症早筛行业的发展。很高兴能参与此次融资，期待未来圣湘生物与鹍远生物可以相互赋能，一同为行业带来更多的创新力量。

国经资本总经理万里扬先生表示：鹍远生物技术先进、团队组合强大、产品管线丰富。在庞大的中国市场，鹍远以极强的内驱力和创新精神建立了品牌号召力并赢得了广泛信任，我们相信鹍远在国际市场也将获得成功。我们非常荣幸参与鹍远生物的 B+轮融资，也将全方位支持企业的发展。我们相信鹍远必将成为具有伟大影响力的企业，造福社会。

乾道集团董事总经理宋维男女士表示：鹍远生物作为甲基化检测技术的引领者和推动者，利用其成熟的技术优势，针对不同的场景开发了多个性能指标优异且契合市场需求的早筛产品，其先进性、稀缺性毋庸置疑。秉承着 “产融结合、实业报国” 的初心，乾道基金很荣幸能够参与到鹍远生物新一轮融资当中，助力企业继续在癌症早筛早诊领域有所发展与突破，助力建设健康中国。

佰仕德资本合伙人孙飞先生表示：我们非常荣幸参与鹍远生物的 B+轮融资，癌症早筛是提升国民健康指数的关键环节，鹍远生物作为 ctDNA 甲基化检测的开创者，已拥有丰富的产品管线和样本基数，将研发优势与市场需求相结合，同时布局 PCR 和 NGS 技术路径，已研发出一批覆盖主要癌症种类的早筛早诊技术和产品。我们坚定看好鹍远生物在癌症早筛赛道上的技术储备和产品规划，祝愿鹍远生物的癌症早筛产品可以早日推向市场，造福百姓。

浩悦资本资深合伙人李逸石先生表示：浩悦资本很荣幸作为鹍远生物本轮融资的独家财务顾问，协助公司完成此次融资。“肿瘤早筛早诊” 顺应国家健康大战略得到了各级政府的支持，资本市场持续火热。鹍远生物作为肿瘤早筛的头部佼佼者，坚持底层技术创新与迭代，坚守 “开发适用于全民检测早筛产品” 的理念；产品线上，鹍远生物将肠癌血液多基因检测产品常艾克®推向市场后，利用全球领先技术进一步挖掘新产品标记物，不断扩大产品线，丰富产品维度，建立产品体系和技术壁垒；区域板块上，鹍远生物不断突破自我极限，积极布局美国等国际市场，其技术能力和产品在全球占有一席之地。我们持续看好公司未来的发展前景，期待鹍远生物越来越好。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。