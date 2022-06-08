索尼集团公司布，其全资子公司索尼美国公司（SCA）成立了一家新公司——索尼太空通信公司（SSC），将主要从事太空中的光通信业务。

“目前，太空中大约有 12000 颗卫星，预计未来这个数字还会增加。在轨道上使用的数据量也在逐年增加，但可用的无线电波数量有限。” 索尼太空通信公司总裁岩本匡平表示，“近地轨道（LEO）卫星需要与地面通信，因此需要大量的通信设施进行实时通信，这就是问题所在，因为这些卫星必须直接经过地面站上空时才能与其通信。此外，对无线电波的频率许可的需求，以及如何实现较小卫星（如微型卫星）所需通信设备的低能耗，也是亟待解决的问题。”

为了解决这些问题，SSC 计划开发小型光通信设备，以提供相关服务，通过激光束连接近地轨道上的微型卫星。SSC 计划将这种光通信设备作为一项服务提供给从事卫星开发的公司。通过使用光通信，SSC 旨在实现小型设备之间的高速通信，在物理上，这是传统无线电通信难以实现的，因为传统通信需要大型天线和高功率输出。此外，通过构建一个不仅在卫星和地面之间，而且在轨道上的卫星之间的光通信网络，SSC 旨在实现从地面任意地方到空间任意卫星的实时通信。光通信也比传统的射频通信更容易实施，因为它们不需要像无线电通信那样需要特定领域的许可证。

通过提供易于使用的卫星间通信服务，SSC 旨在增加太空中的通信量，以构建起覆盖地球、太空和实时服务等应用的互联网通信网络。