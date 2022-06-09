近日，广州嘉检医学检测有限公司（简称” 嘉检医学”）宣布已完成近 2 亿元 B+轮融资，由中金资本旗下中金启德基金领投，贝森医疗基金、粤科金融、九州通创投等机构跟投。

嘉检医学 2015 年 8 月成立于广州生物岛，主要以临床遗传专科服务、提供专业化临床遗传病诊断和遗传咨询综合解决方案为使命；是一家以临检服务+体外诊断试剂盒开发与生产的一家综合性生物医疗企业。公司以降低出生缺陷率 1% 为目标，以 “国产化、本地化和专业化” 的临床遗传专科建设为愿景，致力于推动基因组检测技术在临床的转化应用。

该轮融资将用于优化基因组检测产品为工具、评估导致出生缺陷的遗传及变异因素，打造贴近临床解决方案，为各级医疗机构提供临床合理的分子检测仪器、试剂和软件，并提供临床人员培训、院端会诊和个性化遗传咨询等。

嘉检医学创始人兼 CEO 张巍博士表示：“随着我们对遗传性疾病在家庭和社会中产生严重影响的认识的深入，尤其基因组检测技术在出生缺陷防控领域的开始大规模的临床应用，为促进临床遗传专科的深入和保障基因组产品的品质，需要进一步落实基因组检测产品在各级医院应用，这样才能有效提高人口素质和减少对社会和家庭的医疗负担。嘉检医学致力于成为出生缺陷防控优选合作伙伴，嘉检医学将一如既往地致力于其使命和愿景，推动临床遗传专科的发展，落实高质量的出生缺陷防控相关的服务和产品，与大家一起携手降低出生缺陷率。”

中金启德基金负责人梁荧女士表示：“国家的长期经济发展与人口数量密切相关。当前我国总人口增长出现拐点，因此国家近几年对于生育率，人口的高素质增长及由此带来的出生缺陷防控工作格外重视。嘉检医学是中金启德在出生缺陷三级防控领域细分赛道中布局的专业型头部企业。以基因组技术驱动的临床诊疗路径升级已是临床医学的必然趋势。嘉检医学是业界罕有聚焦在遗传性疾病的临床诊断、筛查和遗传咨询，并且持续通过底层技术的优化包括软件，硬件，通用检测试剂和三类诊断试剂的研发注册和生产有效转化形成完整产业闭环的 IVD 企业。未来期望在创始人张巍博士的带领下，嘉检医学能够不断快速成长，塑造企业核心竞争力，在临床遗传专业化的基础上，进一步加强院端本地化解决方案的落地，真正成为各级医疗组织的优选合作伙伴。”

贝森医疗基金的合伙人刘颖女士表示：“全球已确认的单基因遗传疾病有 7000 多种，中国每年新增出生缺陷病例约 90 万，国家对遗传罕见病的重视正在逐年加大。基因组检测技术在临床上的应用深化可以解决遗传罕见病诊断的难点，但遗传疾病的临床体征复杂，基因组检测技术需要与临床医学密切融合。嘉检医学张巍博士领导的团队，是国内唯一具有 ABMG 临床双科认证资质的企业，且 7 年来建立了完整的基因检测设备、高精度基因包、试剂和定制探针的产品体系，建立了几万例中国人自己的遗传病基因突变数据库。作为贝森医疗基金投资的第一个基因检测项目，我们非常看好嘉检的未来。”

广东粤科风险投资管理有限公司生物医药组负责人李研先生表示：嘉检医学是专注于遗传疾病基因诊断、筛查与咨询的领军企业。公司具有业内领先的团队背景、学术及品牌影响力，产品线构建及产业转化能力强，同时也是该赛道中少有的已完成上游产业链布局的企业。遗传疾病基因诊断与咨询有明确的临床价值，但目前在我国渗透率较低。精准医疗、早诊早治、优生优育是我国政策面长周期发展和引导的方向，在此大背景下，我们看好嘉检医学的临床外显 Plus、线粒体基因组全长测序、双基因组快速遗传病检测等产品可以加速实现终端市场的渗透，为广大家庭和患者群体提供更精准、更便捷且成本更低的高质量咨询、遗传疾病筛查和诊断服务。

九州通创投总经理助理，细胞与基因产业总监王庸非先生表示：优生优育是我国的基本国策，遗传病检测技术是国策实施的重要工具，有显著的社会意义。嘉检医学具备 “遗传检验+生信分析+医学分析” 的核心竞争力，拥有行业领先的高精度临床外显子检测和线粒体检测领域技术，在遗传病检测这个已形成风口的广阔市场中处于第一梯队，未来可期。我们非常愿意伴随公司持续成长。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。