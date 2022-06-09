奥迪宣布了其快速充电概念充电中心的新地点。根据纽伦堡试点的调查结果，苏黎世的试点名列第二。萨尔茨堡和柏林将成为第一个常规地点，德国将有更多地点跟进。

在瑞士，奥迪计划到 2022 年底在苏黎世的两个电力立方体上安装四个有盖充电点——每个充电点最高可达 320 千瓦。2021 年 12 月开幕的纽伦堡展览中心试点现场安装了 6 个充电桩。奥迪首席执行官马库斯·杜斯曼 (Markus Duesmann ) 在 3 月份的年度新闻发布会上确认，苏黎世将是第二个充电站，但当时没有提供任何细节时间。

所谓的立方体是奥迪充电中心的基础。灵活的容器立方体可以在短短几天内在现有站点上组装和拆卸。立方体每个单元提供两个快速充电点，并且可以组合在不同的星座中。在苏黎世，这意味着两个功率立方体而不是三个。奥迪表示，较小的占地面积是 “为适应城市地区而量身定制的，非常适合苏黎世的银行和保险区”。

由于苏黎世的地点可能比展览中心的纽伦堡枢纽更靠近市中心，因此奥迪放弃了二楼可能的休息室——至少在公告中没有提到休息室。取而代之的是，奥迪表示 “两个 55 英寸的屏幕将显示枢纽周围广泛的服务环境”——包括众多的食品和健身选择，以及附近的电动自行车共享服务。

此外，据奥迪称，今年下半年，萨尔茨堡和柏林将成为进一步推出奥迪充电中心的首批常规地点。2023 年将在德国主要城市再建三个站点，并计划在 2024 年年中在德国城市增设枢纽。为此，奥迪表示它仍在寻找有吸引力的网站和位置合作伙伴。

此次扩张是在奥迪表示已在其纽伦堡网站上收到 “非常积极” 的反馈之后进行的，并指出 60% 的充电会话来自回头客 – 换句话说，那些没有机会在城市环境中在家充电的客户。从 1 月初到 4 月底，进行了约 3100 次充电，对应 24 次充电，每天约 800 度电。此外，平均每天有 35 位顾客光顾 200 平方米的休息室。不仅提供的款待得到了积极评价，而且还可以通过应用程序预订方便的充电。

“数字和积极的客户反馈表明，我们在城市空间提供灵活、优质的快速充电基础设施的理念是正确的，” 奥迪充电中心项目经理 Ralph Hollmig 说。还经常使用其他服务，例如微型移动电池交换站和杂货店送货服务。