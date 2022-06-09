12 月 2-4 日， BEYOND Expo 2021 于中国澳门威尼斯人金光会展中心重磅举行。作为 2021 年度亚太地区最具影响力的科技博览会之一，本次大会邀请到了众多行业专家学者与意见领袖畅谈创新未来。大会同期举办多场主题论坛，涵盖元宇宙、绿色经济、智慧医疗、人工智能等多个领域，为企业、产品、资本和产业提供全方位融合互动的平台，促进亚太地区甚至全球科技创新行业的发展。医药医疗技术设备创新论坛是 BEYOND Expo 2021 的重点活动之一。BEYOND 组委会荣幸邀请到中国科学院院士、广东省智能科学与技术研究院院长张旭院士为我们带来《创新生物医药医疗和投资发展的关系》。

以下为中国科学院院士、广东省智能科学与技术研究院院长张旭院士的演讲部分节选内容：

“从 2014 年开始我们就关注上海的老旧工程，把里面一些有转化前景的理论和技术进行研究，搭建一个转化平台。可以看到当年我们实际上是想通过基础研究，从侧面来得到一些转化的目标。

今年我们在广东省设立了智能科学与技术研究院，它是结合中科院和横琴先进计算中心以及研究院，主要负责核心技术研发，特别是我们在澳门即将要注册的粤港澳工程中心，实际上这也代表了目前很多生物医药行业的发展趋势。比如说生物信息系统的融合交集、数字健康和数字药物的研发，以及大数据药物靶点研发的趋势。

回到投资方向，我认为在我们传统的投资领域里中仍然有很多的机会。在新创公司中，尤其在原创的东西上，中国取得了不少的成绩。我们从一个简单的拷贝，简单的学习，再往前拓展的时候，遇到了一个非常好的时代，特别是在人才培养上效果很好。最重要的是我们的一些早期投资可以跟政府进行衔接，从而转变研发模式，加强过程管理，使它更有阶段性目标的往前推进和投入，有利于产品的商业化，同时对于早期投入了市场的投资人来说，它的投入是相当少的，所以它的风险也是比较低的。

实际上我们现在也领悟到了，是否能有更早期的投入，对于国有资产的评估以及它的前景规划和发展前途的设计是比较重要的。以往我们通过私人投资，创新团队投资，加上一些小的投资人，投入风险很小。如今我们提倡要寻找有科技基础研究和它原创性的技术的一些投资机会。创新最重要的是什么？它是一个成果的分享。每个人包括我们的投资人，都能在整个大环境中找到自己的精准定位，从中获利，这就是我们这个一个想推的一种概念。”

中国科学院院士、广东省智能科学与技术研究院院长张旭院士最后表示，产业资本科技创新、产业发展中间起到了非常重要的角色，投资的类型各有千秋，投入阶段也不一样。在中国现状下大部分人都投中后期为主，从资本的安全来讲可能会更高一些，但从赚钱角度来讲并不那么赚钱。中国未来的高科技产业会发生一些巨变，现在还在积累和营造生态环境，资本的介入会在这里面发挥越来越大作用。如果没有投资人来识别创新产品和高技术企业，指导他前进，就没有办法走的更远，社会的投入、资本的投入是非常重要的方面，是推进科技和产业的发展非常重要的因素。