今日，位于上海张江的达歌生物（Degron Therapeutics）宣布，公司完成 2200 万美元 A 轮融资。本轮融资由幂方健康基金领投，德屹资本，BV 百度风投和芯航资本跟投，种子轮股东凯风创投和元生创投继续加持。此次募集资金将用于公司创新药研发管线产品的推进，以及进一步发展公司独特的分子胶蛋白降解药物技术平台。

达歌生物（Degron Therapeutics）于 2021 年 4 月在上海投入运营，是一家具有独特的分子胶（Molecular Glue）靶向蛋白降解技术平台的新药研发公司。公司由靶向蛋白降解领域的专家，专攻分子胶机制研究的上海科技大学仓勇教授和有 20 多年国际大小药企研发，BD，投资，战略及市场运营多方面经验的邹丽晖（Lily Zou）博士共同创建，目前已组建具有国际化视野和丰富行业经验的研发和管理团队。

分子胶水类蛋白降解剂是一类通过结合 E3 泛素连接酶，诱导其表面发生变化，从而招募并降解新的靶点蛋白的小分子药物。与 PROTAC 靶向蛋白降解技术相比，分子胶具有成药性好，并有能力靶向更多不可成药靶点的优势。但由于分子胶领域比较新，所以面临很多挑战和壁垒。首先，分子胶和 E3 泛素连接酶及靶蛋白之间三元复合物的复杂结构导致分子胶无法像 PROTAC 那样用化学方法直接设计。另外，缺乏分子胶化合物文库，需要复杂的生物验证，及没有大量数据积累，给分子胶药物的发现和推进带来挑战。

达歌生物以仓勇教授实验室发现的一种新型化学骨架为起点，创建了与别的分子胶公司常用的来那度胺（Lenalidomide）和泊马度胺（Pomalidomide）衍生物不同的独特的化合物库，并通过公司的不断探索和数据积累，扩展了化合物库的数量和母核多样性，并形成专利保护。由于其化合物库的独特性，能招募到的靶点也会不同于别的分子胶公司。同时，在药物筛选层面，绝大多数药企会采用 AI 预测靶点的方式筛选其分子胶化合物。达歌生物采用更加客观且广泛的方式，结合了三种不同的筛选策略。除了从靶点出发找分子胶化合物的常用方法外，达歌还使用表型筛选和蛋白质组学筛选，发现更多全新的靶点。公司现已有三个管线项目进入了先导化合物优化阶段，其中包括一个 First-in-Class，在多种肿瘤和免疫疾病中有重要作用的靶点。

达歌生物联合创始人，首席执行官邹丽晖博士表示：“非常感谢本轮投资人对达歌的技术平台和团队的认可与支持。小分子药物一直是疾病治疗的主流领域，但绝大多数疾病靶点是不可成药的。分子胶蛋白降解药物有望突破这个障碍，为小分子领域带来革新。达歌将利用我们独特的化合物库，及对分子胶蛋白降解科学领域的深入了解，不断发现和验证新靶点（包括以前认为不可成药的靶点）及化合物，提供源头创新的方案与路径，以新的治疗模式满足患者需求。”

作为本轮融资的领投方，幂方健康基金执行董事胡红丹表示：“达歌生物是分子胶赛道的先发者，具有过硬的核心优势，幂方看好达歌生物的创立理念——通过聚焦难成药靶点去实现真正的创新。在技术层面，达歌生物通过构建独有的化合物库以及筛选体系，建立了较高的竞争壁垒；在团队层面，邹丽晖博士与仓勇教授带领的团队目标性强、信心足，具有很高的凝聚力。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。