近日，山东「云储新能源」完成了过亿元的 Pre-A 轮融资，本轮融资由蓝驰创投领投，复星、险峰继续跟投。本轮所融资金将用于生产能力的持续建设和研发团队的扩充。

云储新能源是一家从事软件定义数字能量管控系统的公司，核心技术是基于能量信息化技术的分布式软件定义数字能量交换系统。云储拥有一支产研融合的的核心团队，由国内外电力电子、电池管理、储能、芯片设计、软件开发等领域的专家组成，与清华大学电机系深度合作。

云储新能源的数字储能技术可应用于电源侧大规模储能、共享储能、5G 基站/数据中心备电等多种场景。目前，云储新能源与华电集团、三峡集团、中国移动、国家电网等龙头企业深度合作，在多个示范项目中实现了技术落地。

领投方蓝驰创投投资合伙人石建平表示：“新能源是蓝驰的重要投资方向，而储能是蓝驰最看好的赛道之一。当下，储能的安全性和经济性均存在挑战。云储新能源创始人慈松教授在数字储能方面具有多年研发经验，他带领公司从第一性原理出发，构建了新型的动态可重构电池网络，屏蔽了电池差异性并且提高电池的控制颗粒度，打造了具备极强技术创新性的产品，并得到多个重量级客户的认可。我们非常看好云储团队，相信他们在储能赛道上能够迎来更长足的发展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。