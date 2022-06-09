动点出海获悉，新加坡数据分析 SaaS 公司 Omnistream 近日宣布，获得了一笔 700 万美元的 A 轮投资。

据透露，这笔资金由 SIG Venture Capital 领投，并由 Delivery Hero Ventures、Spiral Ventures 和 Wavemaker Partners 参投。

针对新资金，Omnistream 表示将用于加快地域扩张速度以满足全球更多零售商的需求。此外，该公司还计划在 2022 年底前达成将团队人数再增加 50 人的目标。

Omnistream 由 Wendy Chen 创立于 2018 年，是新加坡一家专注于零售行业店铺经营的技术解决方案供应商，主要通过从客户实际产生的营收中收取一小部分服务费来获得盈利。

Omnistream 表示，自身的数据分析技术不仅能为店铺提供当下消费者的购物习惯以及未来购买趋势的预测，让店家更了解用户偏好，还能根据不同店铺的具体情况形成定制的零售策划方案。此外，Omnistream 独特的 AI 技术可以帮助用户模拟出包含商品品类与店面布局等的虚拟店铺场景，且支持实时修改，最终生成店家满意的平面设计图供之使用。

据介绍，Omnistream 不仅可以帮助店铺提升服务水平来提高转化率，还可以通过促进商品库存的优化管理来减少供应链各环节上的不必要损耗，旨在实现 “超本地化” 环境下零售店铺线上与线下销售额的共同提高。

数据显示，Omnistream 的用户增长率对比成立之初提高了 10 倍，如今已服务过地处亚洲、欧洲、北美以及澳大利亚的 8500 多家零售店铺。