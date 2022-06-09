另一家初创公司承诺为特斯拉 Cyber​​​​truck 提供露营车附件。露营的大部分功能位于皮卡的床上，包括一个大屋顶，可以打开以提供高达 8 英尺（2.4 米）的站立空间。Space Camper 的设计也承诺其产品用途广泛。事实上，该公司指出，露营产品可以容纳一张大双人床，可以从车顶部分向下折叠。当床不使用时，它可以折叠起来，为小水槽和工作台、电磁炉、热水器、冰箱/冰柜、桌子和小型休息区提供空间，让车主可以远程工作只要他们能上网。

与内燃机汽车相比，像这样的露营车对于电动汽车的一个关键优势是所有电气设备都由皮卡的电池供电。这意味着不需要外部电池或发电机来保持运转。该公司表示，其露营车附件还具有太阳能屋顶、室内照明、四个电源插座、可调节遮阳篷、内置排气口和无钥匙进入。买家还可以选择车顶行李架、热垫地板、内置电影放映机和带便携式厕所的室外淋浴房。

露营配件不便宜。事实上，它的起价为 24,000 美元，目前在公司网站上开放预订，可退还的押金从 100 美元到 10,000 美元不等。那些存入较大存款的人将拥有量产优先权并获得其他特权。这不是第一家开始预订 Cyber​​truck 露营车产品设计的初创公司。去年，一家名为 “Stream It” 的公司以其 50,000 美元的 Cyber​​Landr 露营车成为头条新闻。