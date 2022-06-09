北京未磁科技有限公司（简称 “未磁科技”）近日宣布完成超亿元 A 轮融资，本轮融资由老股东 IDG 资本领投，朗玛峰创投、民银国际、中关村科学城跟投，老股东雅瑞资本持续支持。至此，未磁科技成立两年来，已累计完成 4 轮数亿元融资。

未磁科技表示：“公司将借助本轮融资持续扩大研发投入，加快脑磁图仪和胎儿心磁图仪等产品上市，成为世界唯一掌握量子磁场传感底层技术并同时拥有心磁图仪和脑磁图仪等商用产品的公司。”

同时，未磁科技近日获得首张基于原子磁力计技术的心磁图仪医疗器械注册证，成为国内首家、全球第二家拥有此项领先技术并获得医疗器械准入资质的公司。

北京未磁科技有限公司拥有先进的极弱磁场测量核心技术平台，致力于为广大客户提供弱磁测量全面解决方案。公司核心团队由世界 500 强公司高管、清华大学、南京大学的杰青优青等国家级高端人才、高层次留创人才、博士后及博士组成，在测量学、量子物理、精密光学、集成电路与控制、结构设计等方面有超过 15 年的雄厚技术积累，为公司成为量子精密测量行业的独角兽奠定了坚实的基础。

未磁科技核心技术原子磁力计，利用电子自旋原理，可实现地球磁场的十亿分之一量级的磁场探测灵敏度，此技术路线也是目前人类磁场测量灵敏度最高的技术手段。目前，其商用产品在 2021 年出货超百台，广泛应用在基础科研、生物磁场探测及工业检测等场景，正在逐渐实现国内对此技术的国产替代。

迄今为止，未磁科技得到了中关村前沿技术成果转化和产业化项目的支持，并获得国家人力资源和社会保障部颁发的全国优秀创业创新项目、中关村高新技术企业称号以及多个北京及全国创业大赛一等奖，奖金总额超过数百万元，受到了社会各界的普遍认可。

未磁科技创始人蔡宾博士表示：“此次 IDG 资本、雅瑞资本及各新老股东的鼎力支持，会让未磁科技将量子传感前沿技术迅速商用的计划加速实现，早日将量子科技到融入到大家的日常生活中，使冠心病、胎儿先天性心脏病、癫痫、阿尔兹海默症、抑郁症等重大疾病的早期无创精准诊断成为可能，给我国广大的医疗、科研工作者提供全新武器，最终实现 ‘量子传感，让世界更美好’ 的公司愿景。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。