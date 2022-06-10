哔哩哔哩发布了 2022 年第一季度财报。财报显示，该公司总净营收为 50.541 亿元（约合 7.973 亿美元），同比增长 30%；净亏损 22.841 亿元（约合 3.603 亿美元），而上年同期净亏损 9.049 亿元；不按美国通用会计准则，调整后的净亏损为 16.549 亿元（约合 2.611 亿美元），而上年同期调整后的净亏损为 8.910 亿元。

第一季度，哔哩哔哩平均月活跃用户数（MAU）为 2.936 亿，移动月活跃用数为 2.764 亿，与上年同期相比分别增长 31% 和 33%；平均日活跃用户数（DAU）为 7940 万，与上年同期相比增长 32%；平均月付费用户数为 2720 万，与上年同期相比增长 33%，月均付费用户比例也进一步攀升至 9.3%。B 站首席执行官陈睿表示第一季度，哔哩哔哩单个用户日均使用时长增至 95 分钟。

总净营中，来自于移动游戏的营收为 13.578 亿元（约合 2.142 亿美元），同比增长 16%；来自于增值服务的营收为 20.522 亿元（约合 3.237 亿美元），同比增长 37%；来自于广告的营收为 10.408 亿元（约合 1.642 亿美元），同比增长 46%；来自于电商业务及其他业务的营收为 6.033 亿元（约合 9520 万美元），同比增长 16%。

哔哩哔哩预计，2022 年第二季度净营收将达到 48.5 亿元至 49.5 亿元。