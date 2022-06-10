比亚迪 DM-p 王者混动暨唐 DM-p 预售发布会正式开启，DM-p 王者混动重磅发布，拥有百公里加速 5s 以内的极速性能、操控稳定性全面超越机械四驱的安全性能以及传承 DM-i 优秀省油基因的经济性能三大极致用车体验，兼具消费者多重需求，真正实现 “不但快，而且省”。同时首款基于该技术平台打造的 SUV 唐 DM-p 正式预售，综合补贴后预售价格 29.28 万元-33.28 万元，并携多项购车权益诚意而来。此外，唐 DM-i 252KM 尊享型预售也同步启动，综合补贴后预售价格为 28.28 万元。作为比亚迪黑科技的集大成者，唐 DM-p 可油可电，将实力开启 4.3s+6.5L 高性能低能耗新时代，树立三十万级超混 SUV 性能标杆。

DM-p 王者混动的 “p” 即 “powerful”，指动力强劲，旨在满足对追求极致驾驶体验的用户。DM-p 王者混动是 “以电为主” 的四驱混动架构，核心零部件骁云插混专用 1.5T 高效发动机、EHS160 电混系统均实现全面升级。同时全新开发后驱三合一总成，系统高度集成，整车动力大幅提升。不仅如此，该技术平台还对刀片电池性能进行了全面升级，更拥有从 30% 充至 80% 仅 20 分钟的快充速度，和 6kW 的对外放电功率。

DM-p 王者混动不仅充分发挥电四驱的超强动力，带来百公里加速 5s 以内的极速用车体验，而且通过四轮驱动协同控制大幅提升了车辆的行驶稳定性和驾驶安全性。在脱困方面，DM-p 王者混动电四驱的通过性及脱困时间遥遥领先于机械四驱，可以轻松驾驭冬季冰雪路面及泥泞湿滑路面等复杂地形，与此同时，DM-p 王者混动还传承了 DM-i 优秀的省油基因，并首次搭载热泵系统，在低温环境下空调节能效果更明显，车辆每百公里就可延长 20km 纯电续航里程，空调节能高达 40%，解决了极致性能与极致效能之间的矛盾，真正实现 “不但快，而且省”。

得益于 DM-p 王者混动赋能，唐 DM-p 系统最大功率可达 452kW，零百加速仅 4.3s，极致性能媲美百万级超跑。而在此基础上，唐 DM-p 亏电油耗仅 6.5L/100km，彻底解决了极致性能与极致效能之间的矛盾，让全时四驱+超强动力与省油达到了完美平衡！

此外，在全场景用车需求上，唐 DM-p 还将以综合工况纯电续航高达 215km 的续航实力，满足一线城市用户更长的纯电通行需求，5 天城市通勤纯电行驶，真正实现零油耗低成本。周末 2 天郊野出游，告别里程焦虑，真正实现短途用电、长途混动，让用户尽情享受效能与性能的双重魅力！

值得一提的是，唐 DM-p 还坐拥超级智能电四驱、DiSus-C 智能电控主动悬架、伊顿差速锁三大硬核配置，不仅能带来无与伦比的操控稳定性，还拥有强悍的越野脱困能力。与此同时，唐 DM-p 的全时电四驱，毫秒级响应速度是机械四驱的 100 倍，让四驱、越野和安全真正划上等号，无论是日常通勤还是穿越大漠戈壁、横跨雪山湖泊，都能轻松驾驭，纵横驰骋全地形。

作为全能王者，唐 DM-p 不止是 “一只性能猛兽”，其霸气颜值同样气场十足，尤其是前脸部分的参数化格栅设计，完美兼具层次感、力量感与运动时尚感。内饰上，唐 DM-p 在标配的七座基础上，推出 S 级豪华旗舰大六座，用户仅需 1 万元，即可选装价值 2.4 万元的六座臻享组合套装。

此外，在智能化打造上，唐 DM-p 配备了 DiLink 4.0(5G) 智能网联及 DiPilot 智能驾驶辅助两大系统，显著提升出行的安全性、便捷性与趣味性。

而此次预售的唐 DM-i 252KM 尊享型，便是在唐 DM-i 又大又省基础上，将综合工况纯电续航最高提升至 252km，刷新混动 SUV 纯电续航标杆。超强混动 ip，加之同级最强纯电，唐 DM-i、唐 DM-p、2022 款唐 EV，比亚迪唐家族王者阵容已集结完毕，且均有着领先同级的绝对硬实力，可为用户的高端用车生活全面赋能。

结尾：

作为一个 “以电为主” 的四驱混动架构，DM-p 王者混动在动力、安全、脱困、能耗四方面，实现对机械四驱的全面超越。而基于该技术平台打造的唐 DM-p，在 “4.3s+6.5L” 的高性能低能耗表现基础上，兼具王者之姿、豪华格调和超强智能，在新能源的赛道上，比亚迪凭借着强大的核心技术、极致的产品体验、正确的战略路线，引领新能源汽车向上发展，在满足用户多样化使用场景需求的同时，为中国乃至全球汽车行业的绿色变革，持续贡献力量。