在世界环境日之际，荣耀发布最新环保进展。从生产、包装到废弃物管理，荣耀在产品的全生命周期以及公司运营上践行绿色环保理念，助力企业可持续发展。环境日当天，荣耀官方网站也上线了最新的绿色环保页面，同步更新公司的环保进展。

“减少产品对环境的影响，是荣耀一直坚持的原则”，荣耀终端有限公司 CEO 赵明说，“我们将绿色和循环经济的理念引入产品的设计之中，通过全生命周期的碳足迹评估，不断优化产品的绿色指标，减少对资源的索取和能源的消耗。”

包装减负，每一次开箱都心意满满

在产品包装上，荣耀秉承轻量化、小型化、无害化、易回收、环境友好的包装设计理念，致力于减少对资源的消耗；同时荣耀通过使用可再生、可降解的环境友好型包装材料，代替传统油墨和塑料的使用，减轻地球的压力。自 2014 年起，荣耀使用大豆油墨印刷，对比传统油墨印刷减少约 80 吨 CO2 排放。荣耀 Magic 系列产品的手机托盘由甘蔗渣制作而成，相比塑料托盘每百万件累计减少了 32 吨 CO2 排放；充电器与数据线的塑料保护膜被替换为纸制材料，每千万件累计减少了 35 吨 CO2 排放。不仅如此，荣耀 Magic 系列，荣耀手表 GS3 等产品的彩盒包装均通过了 FSC 认证，年保护的森林面积约 122 公顷。

2021 年起，荣耀在笔记本产品包装上实现了更简洁、更坚固的一体化折纸方案，并在运输过程中取消了中箱的使用，累计减少了 208 吨 CO2 排放；在 PC 及穿戴产品上，荣耀通过内容架构调优和归一化处理产品配套的印刷件，节省了约 74 吨纸张使用，相当于减少 77 吨 CO2 排放。

旧机新利用，唤醒绿色 “宝藏”

荣耀的产品在设计之初即从绿色设计角度出发，从原材料的选取到废弃物回收处理，进行产品全生命周期的管控，竭尽所能减少对环境的负面影响。截至 2021 年，荣耀通过自有渠道收集并处理电子废弃物约 1733 吨。荣耀通过以旧换新服务，将废旧手机交由有资质的专业回收商进行环保处理。

标准再提升，荣耀多款产品获得国际环保组织认证

荣耀在满足国际标准的基础上，制定了更高的企业标准。荣耀主动消除手机、平板等产品中潜在的有害物质。与此同时，荣耀联合多个材料供应商对数十种不同材质配方进行测试，实现了荣耀所有手机及平板产品电源线的无卤化。自 2016 年起，荣耀累计减少约 3379 吨有害物质及材料的使用。目前荣耀累计有 76 款荣耀品牌的手机及平板产品获得了中国质量认证中心（CQC）的环保等级 A 级认证。

加大清洁能源探索，实现更绿色的公司运营

荣耀坚持节能减排，在生产运营过程中关注绿色环保，减少自身碳排放及环境足迹。同时荣耀也在积极探索加大清洁能源的使用，持续降低园区的碳排放。在日常运营过程中，荣耀通过建立能源台账、监测及分析能耗数据等方式，持续优化设施运行管理，减少能源消耗。

荣耀鼓励员工通过语音及视频在线会议，减少交通出行，此举每年减少约 26761 吨碳排放。在中国，我们开通了 146 条员工通勤班车服务。相比员工自驾出行，相当于减少约 1317 吨碳排放。