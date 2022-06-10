MARSHALL第三代家用音箱以焕新设计重磅回归。新一代产品将带来比上一代更宽广的声场，沉浸式聆听体验也将进一步升级。60年的声学专业造诣，加上品牌的标志性设计，使得新一代产品在任何场景下都能彰显不凡个性。

新一代 Acton，Stanmore 和 Woburn 音箱配备向外倾斜放置的高音单元和新版导波管，用以营造始终如一的浑厚音质与宽广声场。声音整体平衡，高音清脆响亮，低音张弛有度。60 年的声学经验融合面向未来的技术，打造出色音质和听感。

更广立体声场

新家用音箱系列具有更宽广的声场，经过重新设计，MARSHALL 的标志性音质得以延续，带来更具沉浸感的聆听体验。第三代 家用音箱配备向外倾斜放置的高音单元和新版波导管，带来浑厚音质与宽广声场，让音乐在任何场景下都空间感十足。全新的声场调整设计，可降低周围反射面对音效造成的影响。内置的动态响度有助于调整声音的音调平衡，确保在各种音量下都能带来卓越音质。

配对、播放并调大音量

第三代家用音箱的操控设计简单直观，你可以直接进行配对并播放，无需复杂的设置。音箱上的控件一应俱全，包括按钮、电源开关、低音和高音控件等控制按钮，因此你无需使用电子设备即可轻松控制音乐。

新一代蓝牙技术

MARSHALL 这三款音箱 已为适应未来的蓝牙技术 做好准备，能在新一代蓝牙推出后随时融入相关功能。通过 APP 进行在线 (OTA) 升级，可确保音箱始终具备更新的软件和功能。这种面向未来的技术将最大程度提升音频质量，同时增加流媒体范围并改善音频同步，从而在你观看视频时显著提升连接性能。当这种新一代发布时，拥有 MARSHALL 第三代家用音箱的用户也相当于拥有了最新技术加持的产品。

与众不同的经典设计

MARSHALL 为其标志性的摇滚家用音箱系列赋予了简洁的外观，彰显卓尔不凡的个性。经典设计让其在一众音箱中脱颖而出。音箱上的手写体 MARSHALL LOGO 和黄铜控制旋钮等标志性细节装饰，呼应了品牌的摇滚传承。复古饰面与金属面网相得益彰，满足不同场所搭配需求。每款音箱配备多向控制旋钮和经典的电源开关，致敬 MARSHALL 舞台音箱的经典设计元素。

更环保的构造

新推出的家用音箱产品以音乐为核心，以环保为宗旨，践行了更具可持续性的设计理念。三款音箱采用不含 PVC 的构造，其中包含了 70% 再生塑料和纯素材料。MARSHALL 致力于为世界创造积极的影响，并持续打造更耐用、更环保的产品。

控制与连接

新一代蓝牙 5.2 技术和 3.5 毫米输入端使音箱的连接操作简单便捷，用户可轻松开启聆听体验。下载并连接 MARSHALL BLUETOOTH APP，可进行高级设置和在线 (OTA) 升级。

HDMI输入 开启视听体验

家用音箱中的重量级产品——WOBURN III，配备 HDMI 输入端口，可将音箱连接到电视，并启用夜间模式，以获得独特的 MARSHALL 视听体验。

技术信息

ACTON III

尺寸 : 260 x 170 x 150 毫米

260 x 170 x 150 毫米 重量 : 2.85 千克

2.85 千克 颜色 : 黑色, 奶白色，棕色

黑色, 奶白色，棕色 功率放大器 : 一个 30 瓦 D 类功放用以驱动低音单元; 两个 15 瓦 D 类功放用以驱动高音单元

一个 30 瓦 D 类功放用以驱动低音单元; 两个 15 瓦 D 类功放用以驱动高音单元 最大声压级 : 95 dB@ 1 m

95 dB@ 1 m 频响范围: 45–20,000 Hz

STANMORE III:

尺寸 : 350 x 203 x 188 毫米

350 x 203 x 188 毫米 重量 : 4.25 千克

4.25 千克 颜色 : 黑色, 奶白色, 棕色

黑色, 奶白色, 棕色 功率放大器 : 一个 50 瓦 D 类功放用以驱动低音单元; 两个 15 瓦 D 类功放用以驱动高音单元

一个 50 瓦 D 类功放用以驱动低音单元; 两个 15 瓦 D 类功放用以驱动高音单元 最大声压级 : 97 dB@ 1 m

97 dB@ 1 m 频响范围: 45–20,000 Hz