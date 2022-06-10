美的日前发布家庭服务机器人新品牌——WISHUG，并推出新产品小惟家庭服务机器人，计划下半年正式上市。

小惟机器人的功能齐全，拥有 AI 管家、家庭助理、安全卫士、科技玩伴等四大核心功能，可以满足家庭生活绝大多数的需求。

据介绍，小惟可以控制全屋家电并联动 IoT 设备，实现提前一步提供主动服务的场景，例如，当小惟看到主人在客厅，发现客厅温度过高，PM2.5 不达标时，自动开启客厅的空调，同时打开空气净化器；提供家庭助理功能，例如，传话、送物、日程中心提醒、贴心留言板、购买清单、厨房助手、贴身通话助理、学习陪伴；提供全方位、全时段的安全守候，例如，智慧看家、安全巡逻、紧急求救、跌倒检测；内置投影仪，打造家庭沉浸影院，并支持多款亲子互动游戏，当主人想要看电影时，小惟会自动移动到设定的最佳位置，打开影音库，联动灯光、窗帘等，为用户营造沉浸式观影体验。

为了保障家庭用户隐私，小惟一方面采用边端智能技术，尽量不上传用户数据，引入边缘识别，降低时延；另一方面通过 PCI DSS 金融级数据保护认证，获得英国标准协会 ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理认证，保证业务流程、技术管控安全性，并对一些关键业务 IT 系统人员进行严格的合规性审查，对测试环境进行反复验证，保证上传云端数据的安全性。

小惟机器人具有 3D 语义地图、语义导航技术，既可以通过激光雷达与 3D 摄像头扫描全家、自主探索建图、 识别物体属性等构建具有语义信息的 3D 地图，也可以通过语音指示机器人前往指定的房间或家具附近。小惟机器人还能够进行人物或者面部跟随，通过激光雷达融合 3D 视觉跟随用户，并在跟随中自动避障，紧锁跟随目标（RelD），在交互对话中，屏幕始终面对用户。