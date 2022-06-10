根据 SensorTower 发布的商店情报平台数据，整体来看，本期头部发行商收入排名变化不大，2022 年 5 月共 40 家中国厂商入围全球发行商收入榜 Top 100，合计吸金近 23 亿美元，占全球 Top 100 手游发行商收入 43%，详细报道如下。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入 Top 30

中国手游发行商收入前 3 名依旧为腾讯、网易和米哈游。

莉莉丝于 5 月 10 日推出的都市神话架空世界 3D 卡牌手游《Dislyte 神觉者》，上市当天即成功登顶美国 iOS 与 Google Play 手游下载榜，发行商收入环比增长 10%。

2021 年下半年以来，由震游科技推出的 SLG 手游《Evony: The King’s Return》保持强劲的增长势头。在这款游戏的带动下，震游科技跻身中国手游发行商收入榜第 8 名。说明：震游科技属于 Top Games 全球游戏集团企业成员，参与《Evony》的研发，本期开始将该游戏计入与中国厂商相关的排行榜。

自 4 月底推出新活动 Hunter Squad 以来，龙创悦动旗下末日生存模拟手游《Last Fortress 七号堡垒》收入快速增长，5 月环比提升 33%。加上 SLG 手游《守望黎明》的稳健表现，本期发行商收入环比增长 2%，位列榜单第 12 名。

得益于《明日方舟》、《雀魂》和《碧蓝航线》在日本市场收入全线增长，本期悠星网络收入环比上涨 22%，排名前进 2 位至第 17 名。其中，战舰拟人即时海战手游《碧蓝航线》凭借 5 月 26 日开启的日服限时活动「誠閃の剣 搖光の城」，收入环比激增 69%。

深耕策略游戏赛道的中国手游发行商 ONEMT，在实现《King’s Choice》收入稳步增长的同时，将其业务扩大至二次元游戏市场，4 月在中国港澳台地区和北美推出放置 RPG 手游《少女回战》，本期发行商收入环比增长 22%。

随着《明日方舟》3 周年庆典活动的开始，鹰角网络收入在 5 月迎来一波强势增长，环比激增 313%，重回发行商收入榜第 27 名。

榜单之外，入围全球收入 Top 100 的中国手游发行商还包括多益网络、竞技世界、友谊时光、星合互娱、波克城市、哔哩哔哩、心动网络、游族网络、雅乐科技 和 英雄游戏 共 40 家厂商。

中国 App Store 手游收入 Top 20

2022 年 5 月中国 App Store 手游收入排行榜前两名继续由腾讯《王者荣耀》与《和平精英》获得。

除上文提到的鹰角网络《明日方舟》，网易旗下《阴阳师》和《梦幻西游网页版》在 5 月凭借版本更新和 2 周年活动，收入分别环比增长 34% 和 55%。