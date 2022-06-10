西门子投资 2500 万美元，收购了美国的无线充电技术公司 WiTricity 的少数股权。西门子和 WiTricity 将在电动汽车无线充电新兴市场上合作推动技术创新。根据西门子的计算，到 2028 年，仅欧洲和北美的市场将有望达到 20 亿美元。两家公司寻求弥补电动乘用和轻型商用车辆无线充电全球标准化方面的差距，实现车辆和基础设施之间的互操作，为市场渗透提供支持。此外，双方将合作推动无线充电系统的技术研发。

“ 西门子的业务遍布全球，具有丰富的电动汽车充电产品，WiTricity 拥有创新的技术，这一结合是我们在无线充电领域提升产品和服务的第一步。这将加快无线充电技术的部署，支持标准化，并通过可互操作的解决方案推动公共充电基础设施，为司机带来便利。” 西门子电动交通首席执行官 Markus Mildner 表示。

西门子还将成为技术许可合作伙伴，受益于 WiTricity 深厚的专业知识以及与全球汽车 OEM 长达十年的合作，从而开发出经过实践验证、现场测试、可互操作的无线充电解决方案。

安装在地面或地下的充电盘可与安装在电动汽车底盘下的接收线圈进行电能传输。这种方法没有移动部件或物理连接器。取而代之的是，当车辆在充电盘上方时，磁场在充电盘和车辆线圈之间传输能量。该系统在充电器和接收器之间采用共振感应技术，从而在各种离地间隙下实现高效充电，从低悬挂跑车到 SUV。

此次合作的最终目标是与原始设备制造商 (OEM) 和基础设施合作伙伴一起加速无线充电技术的成熟发展，同时确保在全球范围以较高性价比提供该技术。最近对 1000 多名当前和未来有意在两年内购买电动汽车的电动汽车车主进行的调查表明，无线充电是评价最高的附加组件之一，是其他便利选件（包括泊车辅助、性能或高级音响包）的首选项。

“ 通过无线充电，司机只需停车，离开，然后回到充满电的车辆即可。无线充电使电动汽车对个人车主来说更具吸引力，为商业经营者带来更高成本效益。我们很高兴能与西门子这样的领导者合作，帮助推动这些令人叹服的解决方案。”WiTricity 首席执行官 Alex Gruzen 表示。” 西门子和 WiTricity 的共同目标是通过无线充电的出色简单性和可靠性来改进电动汽车所有权和车队管理。”

为了让自动驾驶汽车实现其承诺，需要消除充电等关键摩擦点，而充电如今仍需要人工干预。无线电力传输将是实现非接触自动充电（维护要求最低）的关键技术，为将来全电动、全自动交通铺平道路。