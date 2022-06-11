丹麦哥本哈根全球时尚峰会结束，Polestar 是该展会的主要合作伙伴之一。它是唯一一家与该活动合作的汽车制造商，您可能不会感到惊讶，但它有充分的理由参加该活动。

Polestar 表示，与该节目的合作是为改善其业务而做出的实际决定。通过汇集时尚行业成员、政策制定者和各行业利益相关者的全球时尚峰会，这家汽车制造商希望为其汽车内饰找到更好的材料。

更具体地说，它希望寻找合作伙伴加入其 Polestar 0 项目。该项目的目标是到 2030 年制造出真正的气候中和汽车（在抵消之前），而车内使用的纺织品是实现这一目标的关键部分。

“可持续创新的最大障碍是我们自己缺乏想象力——我们需要重新想象一切，才能做出真正的改变。这始于我们行业内外的合作，”Polestar 可持续发展主管 Fredrika Klarén 说。“尤其是纺织品和柔软的内饰材料，仍然是我们实现气候中和的巨大挑战。”

与汽车行业一样，时尚行业也是一个大污染者。Global Fashion Agenda 的首席执行官 Frederica Marchionni 表示，拥有 Polestar 的支持和业务可能会对时尚行业的公司产生重大影响。

“Polestar 的方法，尤其是在支持激进变革而不是渐进式改进方面，也是对时尚行业的启发，” 马尔乔尼说。“对于那些使用可持续材料和纺织品的人来说，Polestar 寻求合作将是在新领域探索和应用创新的绝佳机会和商业案例。”

同样，Polestar 的理由是，通过现在寻找合作伙伴，减少二氧化碳排放的潜力是巨大的。Klarén 说，单独工作是不够的。为了解决全球关注的问题，企业和行业之间的合作至关重要。

“时尚和汽车行业是二氧化碳排放量的两大主要来源。在可持续性方面，这两个行业都面临着许多复杂的挑战，与资源使用、人权和透明度有关，”Klarens 说。“我们现在处于 ‘气候十年’，在孤岛中工作并不能解决问题。”