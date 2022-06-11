数字设计师 Fajar Ismail 有一个您会喜欢的愿景设计，他称其为 Stellar Landcraft，是一款受航天器启发的产品。简单的几何形状、工业铝制车身面板和干净简洁的设计给人耳目一新。

Fajar Ismail 写道，Stellar 的设计基于 Quest Atom Alpha。Ismail 和 Quest 都位于印度尼西亚，Quest 是一家电动车初创公司。根据该公司的网页，截至 2022 年 1 月，它已经交付了 32 辆 Atom Alpha 电动两轮车。无论如何，虽然 Quest Atom Alpha 是一款实用的小型电动滑板车，但它为短距离行驶而设计，而 Stellar 增加了一个关键元素，考虑到当地的情况，这似乎几乎是巧妙的。正如设计师在他的设计中指出的那样，东南亚阳光充足。这就是为什么他的 Stellar 设计在自行车的顶部表面之一上集成了一个小型太阳能电池板。

与大多数设计一样，Quest Atom Alpha 并不适合所有人。虽然电池非常小、便携且易于带入室内充电，但这也意味着续航非常小。根据 Quest 的说法，最初的 Atom Alpha 电池一次充电可以让你估计行驶 24 公里（或 14 英里）。

假设您在平坦的道路上以平均、非激进的速度骑行，并且骑手的体重约为 70 公斤，或大约 154 磅。增加陡峭的上坡、激进的骑行和/或增加骑手和货物的重量，本来已经很小的续航可能会进一步缩小。

通过将太阳能电池板整合到他的设计中，设计创建了一个智能解决方案，让您的电池始终充满电。假设电池和电机的工作温度保持在适当的温度，这在理论上可能意味着骑手将拥有几乎无限的续航里程。当然，它显然不是一辆长途汽车——但有了那个太阳能电池板，它可能会变成骑手想要的东西。这是个创新设计。