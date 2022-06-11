Waymo 的自动驾驶卡车部门正在与 Uber Freight 合作部署大量自动驾驶卡车。通过此次合作，Waymo 的客户将使用 Uber Freight 更有效地规划他们的人工和自动化货运车队。目前，Uber Freight 的软件充当中间连接元素，将卡车司机与托运人联系起来。路透社指出，这样做可以降低运输成本。

Waymo Via 并不是唯一一家与 Uber Freight 合作的公司。在这家叫车巨头决定在 2020 年将其自动驾驶部门出售给 Aurora 之后，它通过 Uber Freight 与 Aurora 建立了合作关系。

Alphabet 的自动驾驶部门正在寻求向大型零售商和物流公司出售自动驾驶卡车服务。根据该计划，客户将购买并拥有自动驾驶卡车，同时向公司支付每英里使用费。

这并不是 Waymo 的自动驾驶卡车部门拥有的唯一重要合作伙伴关系。该公司已经与 UPS 合作了两年多，去年 11 月，其配备了第五代 Waymo Driver 系统的 Class 8 卡车开始了一系列自动驾驶试运行。这些卡车在达拉斯-沃思堡和休斯顿的设施之间为 UPS 的北美空运部门运送货物。

Waymo 还与戴姆勒合作开发全自动 4 级卡车系统，并正在亚利桑那州、加利福尼亚州和德克萨斯州测试彼得比尔特卡车车队。目前正在由 Waymo 测试的自动驾驶卡车在驾驶室中始终有一名商业许可的司机和一名 Waymo 软件工程师。