大众又发布了新一代 Amarok 的预告片。这一次，这家德国公司让我们第一次看到了它的信息娱乐系统——可以预见的是——它与福特 Ranger 的相同，尽管每辆卡车的机舱的其余部分确实有自己独特的功能。

Amarok 将配备一个覆盖大部分中央控制台的大型触摸屏，直径为 10 英寸或 12 英寸，具体取决于装饰水平——就像福特 Ranger 一样。新系统将在皮卡内部提供更多连接功能和高级汽车式设计。该屏幕将集成气候控制、导航、在线服务、车辆设置、停车助手和媒体控制。

纵向式触摸屏显示器安装在气候通风口之间，通风口似乎与福特略有不同，具有更棱角分明的形状。信息娱乐下方快捷方式的物理按钮也是 Amarok 独有的，获得了飞机风格的设计。在最新的预告片中，我们还可以看到带有集成按钮和发光标志的大众汽车方向盘。请注意，这不是自大众汽车于 2021 年 12 月发布内部草图以来我们第一次看到 Amarok 的仪表板。

除了花哨的信息娱乐系统，大众还确认 Amarok 将配备数字仪表盘、IQ.Light Matrix LED 技术、30 多个 ADAS、10 向电动调节座椅和高级音响系统。该阵容将有五个等级——入门级 Amarok、中档 Life and Style，以及专注于越野的旗舰 PanAmericana 和专注于道路的 Aventura。动力总成选项将包括一台汽油发动机和四台容量在 2.0 升到 3.0 升之间的柴油发动机。我们还知道 Amarok 的牵引能力为 3.5 吨（7,716 磅），其载货能力高达 1.2 吨（2,645 磅）。2023 年大众 Amarok 将于年底在南非开始生产后不久首次亮相。