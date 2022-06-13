如果说科技创新是推动世界进步的第一动力，在这个过程中，那些对于未来的渴求与探索精神则会成为引领这种动力不断前进的坚定注脚。

步入第八个年头后，此时的涂鸦智能已经成为了一家足迹遍布全球的物联网开发平台服务商，为超 51 万名物联网设备和软件开发者及各行业客户提供了赋能。然而，尽管这种体现在时间和空间尺度上的变化让它与成立伊始相比有了明显的不同，但就如何 “让生活更智能” 这一目标而言，这些尺度折射出的却也是它始终坚持的一种不变的缩影。

6 月 8 日下午，在动点科技创始人兼首席执行官卢刚博士的主持下，涂鸦智能联席董事长兼总裁陈燎罕先生作为首期对话嘉宾做客了动点出海《出海时刻》直播节目，以《以物联网之名，连接世界无限可能》为话题，围绕涂鸦智能在海外市场的开拓历程以及海内外智能化领域近年来所呈现出的变迁发展，为我们带来了一场深刻的探讨与分享。

物联网正当时

目前，随着数字化进程的加速发展以及相关基础设施的完善，物联网领域的发展势头也正从消费互联网不断转向产业互联网。作为体现，陈燎罕表示，其中的落地方向也随之从消费单品智能化转向了场景智能化方面。

具体而言，他指出，从物联网这些年来的发展路径上来看，这一转变大致可以看成由三个阶段来分别实现——即：第一阶段的设备可联网、手机可远程控制，第二阶段的由越来越多设备催生出互联互通的场景智能化需求，以及在互联互通概念普及后出现的第三阶段的产业互联网概念。

“在有了产业互联网的服务范式以后，就会有新的应用场景和新的商业模式。物联网也就会应用到酒店、智慧社区、建筑行业、以及现在大家非常关注的工业互联网领域。在经过这几年的发展，我们也可以看到涂鸦的客群也发生了比较大的变化。早些时候我们的客户主要是施耐德电气、飞利浦、西门子这样面向全球的消费品牌。近几年，我们发现我们的跨界客户群体变得越来越多，比如酒店、地产、新能源汽车等等。”

基于这种变化，陈燎罕认为，物联网能够走出特定领域、辐射到整个行业现象的正是科技发展过程中的一个必然结果。无论是智能出行还是无人办公亦或是智慧门店，物联网技术正在越来越多的垂直细分赛道上得到体现，“而它是一种类似于云计算中的水电一般的基础性存在，能影响很多的产业···所以我们认为，物联网产业的发展，现在看来才刚刚开始。”

变局之下，出海企业的变与不变

可以看到，现阶段，物联网领域所展现出的是一份更加宽广的边界，并且这种边界也在越来越多参与者的加入下变得更为充满想象。然而，随之而来的，企业却也需要重新审视它们的策略是否能够继续适用于这种全新境遇下的机遇与挑战，并为这种转变做出相应的调整和应对。

谈及涂鸦智能的出海初衷，陈燎罕介绍称，涂鸦在最开始时就已把海外市场作为首选目标，“我们发现海外市场的智能需求是比国内早上三到四年的——比如海外消费者的 DIY 习惯在客观上对智能设备规模化普及的推动的原因。并且到目前，海外物联网市场依然保持着一个非常领先的优势。因此，我们也会持续深耕和开拓海外市场。”

而尽管疫情的出现在短期内对整个产业起到了一定的负面影响，在陈燎罕看来，这种影响却并没有改变智能化渗透的长期发展趋势。他表示，“我们不能否认疫情的反复和今年全球范围内的市场震荡会对经济发展造成影响，让行业发展在短时间内有所放缓。但我们也看到，涂鸦目前所在的行业所存在的其实是一个刚性需求，因为家居厨房、生活照明、以及安防等类别的产品是一种基本需求，全球智能化的渗透率也还没有超过 5%···所以长期来看，我们还是非常乐观的，涂鸦也会不断扩大全球范围内合作伙伴的范畴。”

当然，把视角转回出海这一选项的本身。不难发现，在经历了这些年的发展之后，它所承载的含义同样也有了显著的转变——无论从属于物联网领域还是在该领域之外，无论是否已经选择了企业出海的策略，海外市场都在成为一种不容忽视的存在。在这样的背景下，陈燎罕认为，尽管外界在不断变化，企业依然要把核心焦点放在本身的竞争力上。

“早前，中国消费品企业出海大军中还是多以制造业的选手为主，去进行一些 ODM 或者产品代工方面的流程。在近些年，我们发现，一些带有智能属性的中国品牌正在全球范围内大规模涌现。特别是随着这几年疫情的影响和跨境电商的快速发展，越来越多的新兴中国品牌正在成为在全球范围内具有影响力的品牌。并且从物联网产业来说，我们也正在见证一个大的转变——大家的角色从原先的以制造为主变成了现在的以品牌为主。

这是我们看到的市场机会。但不仅仅是涂鸦，这种机会同样也在被其他的创业公司和头部公司所看到。那如何能够在这个市场中脱颖而出？涂鸦所做到的是依靠中国市场所具备的成本优势逐渐打造自身的智能化竞争力，以此形成了先发优势，并随着客户口碑的逐渐积累来逐渐形成行业竞争力。所以，我觉得，从外部的创业环境上来讲，我们可能会需要选择合适的地点。但从自身方面来看，公司还是要有足够的竞争力，而这可能是中国企业出海时需要去重要考虑的一些因素。”

属于合作与共赢的未来

如上所述，同整个物联网行业和中国企业出海的历程一起，涂鸦智能即将迈入其第一个十年大关。一路走来，伴随着涂鸦的不仅仅是这些变化与不变所带来的深深浅浅的印记，其中更为重要的，却也包含着它对自身理念的一种深刻理解。如陈燎罕所指出，物联网的核心在于未来，在于未来各个行业各个品类的设备能够互联互通。而同时，这其中也要有一种规模效益，因为互联互通和规模效益会是物联网领域发展的基石所在。

“那么，如何能够形成这两大核心的基础？我们认为，它必定会来自于关键技术的创新。所以，在未来三到五年内，我们会持续在整个技术和研发上面进行投入，希望能够建立更加深厚的技术壁垒。另一方面，我们也会持续聚焦全球消费品牌，让更多的优秀全球消费品牌成为涂鸦的合作伙伴。此外，我们也看到了从消费互联网向产业互联网转变的趋势。因此我们希望在产业互联网这一端同样也能够去优先布局，能够拥有先发优势。所以我们会在每一个行业中寻找涂鸦的合作伙伴，一起来深耕这一个市场。”

最后，他也强调到，就企业的出海发展而言，不管这是其创业之路还是企业的发展之路，这其中可能会遇到非常多的不确定性，但 “我希望大家能够有信仰、能去有坚持，这些能够帮助我们把想象变为现实。”