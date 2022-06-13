Stellantis 在其 “Arena del Futuro” 的未来驾驶道路上继续开展工作，这是一条正在测试感应充电的实验性道路。这家汽车制造商宣布，它已成功实现与快速充电站相似的效率水平。事实上，Stellantis 表示，它设法让电动菲亚特 500 以在高速公路上的速度行驶，而无需使用其电池中存储的任何能量。对磁场强度的测试进一步证明它可以做到这一点，而不会对驱动器产生任何影响。

这很好，因为这意味着，在采用感应充电技术的高速公路上，电动汽车的续航里程实际上可以是无限的。Stellantis 正在与多个合作伙伴一起研究这项技术。位于意大利基亚里的测试设施使用位于沥青下的线圈系统，当配备特殊接收器时，将能量直接传输到汽车、公共汽车和卡车。这种能量直接从道路传递到电动机，使它们能够在不耗尽电池的情况下行驶。

“Arena del Futuro” 使用直流电 (DC) 来减少能量分配过程中的功率损耗。它还允许道路建设者使用由铝而不是铜制成的更细的电缆，这种电缆更便宜且更容易采购。这家汽车制造商还承诺没有暴露的电缆，即使有电场，人们也可以安全地在配备这种技术的道路上行走。

“我们的长期战略计划，Dare Forward 2030，是基于为所有人带来 ‘尖端的移动自由’ 的前提，这个项目是我们公司前进方向的精髓，”。 Lise Richard，Stellantis 全球电动汽车业务部负责人表示 “这些联合项目是令人兴奋的步骤，因为我们致力于实现更长的电池寿命、更低的里程焦虑、更高的能源效率、更小的电池尺寸、出色的性能以及更低的重量和成本。”