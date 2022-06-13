IDC 于近日发布了 2022 年 V1 版 IDC《全球物联网支出指南》（IDC Worldwide Internet of Things Spending Guide）。根据 IDC 最新预测数据，2021 年全球物联网（企业级）支出规模达 6,902.6 亿美元，并有望在 2026 年达到 1.1 万亿美元，五年（2022-2026）复合增长率（CAGR）10.7%。其中，中国企业级市场规模将在 2026 年达到 2940 亿美元，复合增长率（CAGR）13.2%。全球占比约为 25.7%，继续保持全球最大物联网市场体量。

与 2021V2 版相比，因为疫情的负面影响，IDC 在本次预测中下调了 2022 年中国物联网市场支出规模。但是，随着疫情防控政策的动态调整，以及 “十四五” 规划项目的持续展开， IDC 维持了 2023 年到 2025 年市场超过 10% 的增长预测。

硬件是物联网支出占比最高的技术维度

物联网硬件支出在未来五年将继续占据中国企业级物联网市场的最大比例。IDC 预测，2026 年物联网硬件市场规模占比为 42.8%，随着物联网数据分析和平台应用的增长，IDC 小幅上调了物联网基础架构硬件（服务器、存储、网络设备等）的支出规模。同时，由于物联网应用软件正在逐渐转型定制化（低代码）开发，IDC 小幅下调了通用应用软件的支出，并相应的增加了开发服务的支出。此外，由于 “提速降费” 政策的影响，IDC 小幅下调了网络联接支出。

制造业、政府、零售及公共事业是物联网支出较高的行业维度

制造业、政府、零售及公共事业依然是物联网需求较为显著的行业。IDC 预测，到 2026 年以智慧工厂为代表的制造行业，以智慧城市为代表的政府行业，以线上线下全渠道运营的零售行业，和以智慧电网为代表的公共事业行业，上述四大行业将占中国企业级物联网市场支出的 60% 以上。此外，智慧楼宇（服务行业）、智慧物流（交通行业）、智慧医院（医疗行业）也具有巨大市场增长潜力。