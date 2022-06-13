太阳能电动汽车初创公司 Lightyear 公布了其第一款汽车 Lightyear 0（以前称为 Lightyear One）的最终量产就绪设计。经过六年的开发，Lightyear 0 可在今年秋季首次交付之前订购。

Lightyear 是一家位于荷兰的电动汽车初创公司，专注于太阳能电动汽车 (SEV)。从一开始，该公司就承诺从其第一辆汽车（最初名为 Lightyear One 的超高效旗舰 SEV）一次充电可行驶 450 英里。

光年一号的原型测试实现了几个重要的里程碑。去年夏天，这家荷兰汽车制造商展示了一款原型车， 一次充电可行驶 441 英里。在去年 10 月进行耐久性测试 后，Lightyear 声称其 SEV 原型将为计划销售的 946 名客户设定电动汽车效率的新标准。

一号光年已更名为零号光年。Lightyear 在在线举办的全球首映活动后发布的新闻稿中分享了最终设计和新 Lightyear 0 命名法的消息。在这里，我们了解了 SEV 的一些最终确认规格，以及消费者（欧洲）何时可以驾驶。

得益于 Lightyear 的专利太阳能电池板技术，Lightyear 0 将配备 5 平方米的双曲面太阳能电池板。这种太阳能技术每天可以提供额外的 70 公里（约 44 英里）的额外续航里程，每年最多可提供 11,000 公里（6,835 英里）的续航里程。在 SEV 内部，60 kWh 电池组一次充电可提供 625 公里（288 英里）的 WLTP 续航里程。结合太阳能，光年一号可以为驾驶员提供长达 695 公里（432 英里）的行驶里程。

Lightyear 指出，如果您在荷兰平均每天通勤 50 公里，那么在几天内一次充电可以行驶超过 1,000 公里（620 多英里），这要归功于增加的续航里程。太阳能电池板——光年 0 号的可持续性和效率的更多证据。

Lightyear 0 计划于今年秋季在芬兰投入生产，预计最早于 2022 年 11 月首次交付。您现在可以在汽车制造商的网站上配置自己的 Lightyear 0，起价为 250,000 欧元（约合 265,000 美元）。正如我们之前报道的那样，Lightyear 仅计划生产 946 台 Lightyear 0。

话虽如此，Lightyear 已经开始推出第二款专为大批量生产而设计的 SEV 车型，起价约为 30,000 欧元（约合 32,000 美元）。该 SEV 之前被称为光年二号，预计将于 2024 年底或 2025 年初投入生产。