近日，微光基因（苏州）有限公司（简称 “微光基因”）宣布完成近亿元天使轮融资，本轮融资由杏泽资本领投，所募集资金将主要用于公司药品管线的快速推进和新型基因编辑平台的研发。

微光基因于 2021 年在苏州成立，以新型基因编辑工具和细胞基因治疗方法开发为支点，致力于新型基因编辑技术的研发与产业化。公司团队在基因编辑、蛋白质科学及衰老、罕见病等研究领域有深厚积累，是全球最早在遗传疾病治疗中探索应用 CRISPR 基因编辑技术的团队之一，并曾发现多个衰老领域的重要蛋白与信号通路。

微光基因团队积累了深厚的基因编辑领域底层创新能力，曾在 2015 年实现了世界上首次在胚胎水平通过基因修饰方法修正β-地中海贫血的突变基因。公司创始人兼首席科学家松阳洲教授为首批高层次人才专家，曾任中国知名生命科学学院院长，在分子细胞学、蛋白质科学和衰老相关领域中做出了多个世界级的独创性贡献，在基因编辑领域拥有丰富的积累，其带领的研发团队已开发出多个具有自主知识产权的新型编辑器及安全性评估技术平台，并将根据临床需求在新型基因编辑工具及递送工具开发上持续迭代积累。

该公司产品管线均使用新型基因编辑工具，在安全性及治疗效率上国际领先，多条产品管线在同步、快速、有效地推进临床前工作，进度位居行业前列，其中多个管线具备全球稀缺性，预期在 2023 年首个管线将提交临床 IND 申请。

微光基因创始人松阳洲博士表示：“非常感谢杏泽资本的信任和鼎力支持！基因编辑是具有突破性价值的方法学，在人类健康问题的解决上具有终局潜力。我们希望发挥公司团队在分子细胞学和蛋白质科学方面的创新能力以及在细胞基因疗法方面的转化能力，以不断创新的精神和勇气，研发出更多造福于患者的技术和产品。我们相信在未来，基因编辑及细胞基因不仅可以帮助患者解决病痛，还可以实现免疫力的再造，延缓器官的衰弱衰老，让人们更年轻或更健康，我们相信：萤光虽微，愿为其芒；道阻且长，行则将至。”

杏泽资本管理合伙人强静博士表示：“杏泽资本很荣幸能与自带光芒的创业者相伴，推动社会健康产业进步与发展。杏泽资本致力于促进中国生命科学企业创新与成长，基因编辑是杏泽重点关注的技术领域，碱基编辑（Base Editing）等新型基因编辑技术作为下一代基因编辑技术潜力巨大。松阳洲博士和团队在这个行业深耕多年，是国内为数不多的掌握碱基编辑成药核心技术及递送方法的团队，其具有自主知识产权的基因编辑激活系统等新型工具处于国际领先水平。我们很高兴此次能和微光基因牵手成功，支持公司完成近亿元的天使轮融资。我们相信公司在创始团队的带领下，会成为世界领先的基因编辑的自主创新技术平台型公司。因为相信，所以看见。杏泽资本将倾注其专业的行业资源和经验，助力微光基因为人类健康带来更大价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。