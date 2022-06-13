6 月 13 日，国内首家基于免疫代谢靶点的小分子创新药研发公司深圳默达生物科技有限公司（META Pharmaceuticals Inc.）宣布连续完成共计上亿元的种子轮和 Pre-A 轮融资，领投方包括 Forcefield Ventures、晶泰科技、IMO Ventures、天图资本，另有方圆资本、德迅投资、雅亿资本、新产业创投和博普资本等跟投。

默达生物基于免疫代谢领域的前沿科研进展，打造 AI（人工智能）赋能的代谢通路药物靶点发现平台，并与 AI 药物研发公司晶泰科技强强联手，以新生物机制、新解法，针对免疫和代谢系统紊乱造成的各种慢性疾病研发 first-in-class（首创新药）药物，为患者带来新一代更加安全、高效的自身免疫疾病药物。

此次融资将用于加速默达生物在研的三个小分子靶向创新药向临床试验推进，并进一步拓展其 AI 代谢酶靶点发现平台的开发，在更多不同适应症上完成预测和验证。

默达生物成立于 2021 年 8 月，创始团队来自纽约康奈尔大学医学院（Weill Cornell Medicine）和纪念斯隆凯特琳癌症中心（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）两家美国顶尖的研究型医院，在免疫代谢这一新兴的交叉学科研究领域深耕多年。

默达生物主攻的自身免疫疾病领域是仅次于癌症的第二大治疗领域，包括多发性硬化症、系统性红斑狼疮、过敏性哮喘、类风湿性关节炎、溃疡性结肠炎等，在全球约有 3.5-4 亿患者，存在大量未满足的临床需求与创新药缺口。同时，免疫抑制剂类药物长期处在全球重磅药年销售额榜首。预计 2025 年，自身免疫疾病药物市场规模将达到 1500 亿美元。然而近二十年来，该领域一直没有新的生物机制被发掘。目前市面上的自身免疫疾病治疗药物（包括大分子抗体药和小分子 JAK 抑制剂等）基于老旧的生物理论研发，受靶点选择的影响，存在毒副作用严重、患者反应率低等先天问题。自身免疫疾病患者迫切需要作用机制更加安全、高效的免疫抑制剂。

默达生物基于最新的免疫代谢生物理论前沿成果，发现了一系列代谢蛋白酶的全新靶点，可以实现对免疫系统功能安全、有效的调节，有望以全新的治疗策略开发出一系列 first-in-class 药物，为自身免疫疾病患者带来更加理想的治疗方案。目前默达生物的管线中有三个 first-in-class 在研项目，预计将在 2024 年开始在中国和美国进行临床申报。其中包括一款针对新机制、新靶点的小分子抑制剂，有潜力成为适应症广泛的自免疾病平台型重磅药，覆盖千亿级的自免疾病市场。

默达生物团队将免疫代谢领域前沿的科研成果与机器学习算法深度结合，目前已初步搭建了一套 AI 赋能的代谢通路药物靶点发现平台，现已建成含上百个公开数据集的专业域数据库，基于多组学分析建立疾病模型与智能分析模型，持续驱动默达生物的管线开发。这一平台结合默达生物团队在免疫代谢领域的深刻见解，形成独到的研发优势，加速其生物学基础研究向新靶点、新管线药物的转化。

默达生物由 Forcefield Ventures 和 AI 药物研发公司晶泰科技共同投资孵化，并与晶泰科技建立长期的药物发现深度合作，以新机制、新解法，为自身免疫疾病赛道未满足的临床需求与药物研发瓶颈问题提供更先进的解决方案。晶泰科技作为 AI 制药领域的领跑企业，在靶点发现后、临床试验前的药物发现、设计、合成、开发等关键研发环节有丰富的成功经验与可靠的交付能力。通过 AI 算法与专家经验、快速实验验证三位一体的紧密结合，为默达生物选定的具有挑战性的创新靶点从头设计出新颖、活性优越、各项药物性质理想的候选化合物，全面赋能默达生物的创新药管线开发。默达生物在发掘、验证高潜力免疫代谢新靶点方面的能力，与晶泰科技的一站式 AI 新药发现能力高度优势互补。两家公司通过强强联合，有效打通了新靶点与新作用机制的分析验证链，从而加速推进前沿的科研成果向临床管线与专利成果的转化。

本轮融资后，默达生物将继续推进与晶泰科技的研发合作，加速现有的三款 first-in-class 管线药物进入临床研究，并将进一步投入其多组学分析 AI 平台的开发，为默达生物的研发管线构建持续的造血能力与创新壁垒。作为中国首家专注于代谢免疫这一新兴交叉学科的创新药公司，默达生物还将在深圳建立生物实验室，进一步加强其在新生物理论上不断探索、自主创新的科研能力，保持公司在免疫代谢领域的领先优势。融资还将用于支持默达生物团队的扩张，借助粤港澳大湾区得天独厚的人才优势与 IT+BT 产业生态，迅速打造一支小而精的专业科研团队与管理团队。

默达生物创始人、CEO 许柯博士表示：“我们在创业半年内取得了研发的高速进展，并完成两轮融资，这离不开投资人与合作伙伴的支持和信任。期待公司在研的三条管线项目早日走上临床实验，借助 AI 之力继续挖掘免疫代谢靶点在自免疫、癌症、衰老相关疾病等领域广泛的治疗潜力，聚焦巨大的未被满足的临床需求，将革命性的新药带给患者。”

晶泰科技董事长、联合创始人温书豪表示：“默达生物的创新平台能发现具有挑战性的 first-in-class 靶点，与晶泰科技 AI 驱动的、成功率与效率更高的智能药物研发系统相互验证，相互加成，更有机会共同促成药物创新上的突破。我们一直关注兼具经济效益与社会价值的科技成果转化，而默达生物的管线涵盖自免疾病和癌症等大病领域，有较高创新挑战性和巨大的市场机会。我们十分看好、并将长期支持这个具有强大执行力的新药团队，也期待我们的合作可以持续产出 first-in-class 创新药。”

Forcefield Ventures 和 IMO Ventures 合伙人冯孝文表示：“默达生物是中国第一家专注免疫代谢靶点的药物研发公司，我们看中了团队深厚的学术背景和高效的 AI 研发能力，也很看好这一赛道的巨大潜力。默达生物前沿的生物理论成果和晶泰科技行业领先的 AI 药物研发能力完美匹配，有能力共同开发出具有开创性的新一代针对自身免疫疾病的重磅新药，解决长期困扰数亿自身免疫患者的用药难题。”

Pre-A 轮领投方天图资本合伙人魏国兴表示：“很高兴能参与到默达生物这家非常有特色的创新企业里。他们的研发成果不仅将推动中国医药创新发展，更有潜力以 first-in-class 的创新者角色，为全球免疫代谢制药领域带来新的突破。我们非常期待在 AI 技术的深度赋能下，默达生物能甄选出更安全、更具疗效的小分子化合物，为更多患者带来生活质量的本质提升。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。