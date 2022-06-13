6 月 13 日，嵌入式人工智能自动驾驶公司魔视智能 MOTOVIS 宣布获得来自大陆集团的 C 轮战略投资，双方将共同致力于合作及开发智能出行解决方案，推动自动驾驶技术量产落地。

魔视智能与大陆集团将共同研发和推广适合中国道路场景、优化成本的智能出行解决方案。新的系统解决方案能够覆盖从低成本车型到高级车型的各类乘用车车型，具有多功能、低成本、低功耗、高安全性的特点，支持主流算力芯片平台，同时还能扩展适用更高自动驾驶等级的高级差异化功能。

该系统预计于 2023 年在中国乘用车主机厂的车型上实现量产。

魔视智能联合创始人兼 COO 王学海表示：“自成立以来，魔视智能就坚持自主创新与开放合作，我们非常荣幸能够与大陆集团紧密合作、共同开发和推出智能出行解决方案，共同推动自动驾驶领域的技术创新和量产落地，为每一辆汽车和每一个人带来更智能、更美好的出行体验。”

魔视智能创始人兼 CEO 虞正华表示：“自动驾驶领域的领航者大陆集团是魔视智能的战略合作伙伴。一直以来良好的合作伙伴关系为此次战略合作的签署奠定了基础，双方优势互补，深度协同。我们期待与大陆集团紧密合作，加速研发进程，共同实现开放的生态系统与数据平台。”

大陆集团自动驾驶及出行事业群中国区负责人罗沄表示：“我们非常高兴能与以原创全栈算法为核心的科技公司魔视智能，在自动驾驶技术领域进行深度的合作。大陆集团的自动驾驶综合能力，与魔视智能的跨芯片平台能力，将有助于开发更经济高效和更适用于中国特色场景的系统解决方案。我们正处于汽车智能化浪潮的前沿，大陆集团自动驾驶及出行事业群坚持 ‘扎根市场，服务市场’ 的发展战略，能够在行业内生态系统中发挥更大的作用，对此我感到非常自豪。”

大陆集团自动驾驶及出行事业群全球负责人 Frank Petznick 表示：“作为全球自动驾驶领域的领先者之一，我们正在加强中国市场的投资，提高本地的研发能力，用中国的创新力推动事业群的全球智能驾驶研发速度。我们本着透明开放的态度，灵活创新的机制在行业内寻求生态系统中合适的合作伙伴，共同开发经济高效的解决方案，优化产业升级，在市场上达成有效、快速的落地和量产。魔视智能作为一家国内优秀的初创企业，拥有高效率的技术团队以及快速响应的软件开发能力。大陆集团与其进行合作研发可以实现功能的敏捷迭代，推动智能驾驶项目量产落地。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。