近日，柔性机器人末端执行器研发商柔触机器人宣布完成数千万元 Pre-A 轮融资，本轮投资由梅花资本和高略资本共同投资，势能资本担任独家财务顾问。

本轮融资将用于进一步推动新系列产品研发，增加产能，并向更多场景推广柔性末端执行器的应用。

苏州柔触机器人科技有限公司坐落于苏州张家港市，是一家以柔性机器人技术为核心，致力于为工业自动化提供柔性夹爪解决方案的高科技企业。该公司依托于德国先进的纳米材料科技，结合仿生学设计理念将柔性仿生触手应用于多元化的工业场景，开创了全新的机器人应用领域。其主要产品为柔触夹爪及其驱动器，已应用于 3C 电子、食品、汽车零部件、服装制造、医疗、机器人教育、包装物流等多个领域。

柔触机器人掌握柔性夹爪从结构设计，材料制程，生产加工及驱动方案的全流程核心技术，拥有符合 CNAS、ISO17025 标准的认可实验室，自建 3000 平米工厂已通过 ISO9001 国际质量体系认证，产品符合美国 FDA，欧盟 1935/2004/EC 食品级检测标准，欧盟 CE 安全认证，RoHS 认证、并已获得数十项国内外专利技术，并远销日本，韩国，德国，等国际市场。

技术方面，柔触机器人已取得专利 44 项、注册商标 10 项，申请中专利 25 项；被认定为江苏省高新技术企业，江苏省科技型中小企业；其研发中心被认定为省级高新技术企业研发中心。柔触机器人已在多方面取得技术性突破，产品具有柔软、自适应强、实用寿命长等特性，在夹持内部结构设计，材料调配及复合材料的成型工艺上构筑了技术壁垒。

团队方面，柔触机器人研发团队的核心成员研发经验超过 6 年，由行业资深专家，海归，高校技术人才等构成，在产品开发，市场营销，自动化设备系统集成，机器人核心零部件方面有丰富的行业经验。其中创始人张帆，硕士毕业于德国斯图加特大学机械自动化专业，研究方向为密封技术，先后任职于德国博世和 Centrotherm AG 公司，拥有超过 10 年行业产品开发和项目管理经验。

量产方面，柔触机器人拥有超 3000 平方米标准厂房，并已通过 ISO9001 体系认证，其拥有着国内少数全自研的柔性机器人末端执行器产线已实现规模量产及交付。自主开发的数字化管理系统，可实现从商机洞察，研发，采购，生产、检测、销售到售后的全流程数字化管理，保证产品的快速交付和高品质，并可灵活响应客户的定制化需求。

渠道方面，柔触早在 2020 年就开始专注布局移动互联网短视频营销。相较于多数机器人 to B 企业的会销+拜访模式所具有空间局限性。借助独有的线上短视频营销方式，降低了” 黑科技” 产品的市场教育成本，缩短了市场接受时间。

在柔触董事长兼 CEO 张帆看来，未来伴随着中国制造业自动化，机器换人改造的契机，机器人技术在 3C，半导体，服装，食品，与医疗器械等中国制造的优势或特色行业需求会面临爆发式的增长，而基于软体机器人技术的柔性夹爪类产品，已经逐渐成为解决以上行业自动化难题的首选方案。

高略资本新技术基金主管合伙人易波表示，柔触的末端执行器产品，具有效率高、成本低、易控制以及能适应复杂环境的特点，较好的解决了工业领域柔性、异形、易碎、复杂环境等场景的制造难点，在工业及新兴产业领域有非常大的发挥空间和广阔的应用前景。随着末端执行器规格型号的丰富，柔触机器人将在长时间内保持高速增长。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。