动点出海获悉，泰国员工薪酬管理服务平台 Salary Hero 近日宣布，获得了一笔 280 万美元的投资。

据透露，本次融资活动由 GFC、MVP、500 TukTuks、1982 Ventures、Titan Capital 等和一些天使投资人参与。

针对新资金，Salary Hero 表示将用于扩大自身团队规模，为日益增长的用户群体提供更优质的服务。同时，该公司还计划将更多精力投入产品研发中，以进一步拓展平台功能。

Salary Hero 由 Jonathan Nohr 和 Prabhav Rakhra 两位前银行家共同成立，旨在通过薪酬管理创新解决方案帮助客户企业，让它们在保障业务正常运转的前提下提供更多基础金融服务，由此提升员工的满意度和留存率，最终促成生产率的不断提高和公司整体的良性发展。

Salary Hero 表示，泰国的雇主和企业高层比较关注员工福利，但中低收入的工薪阶层常被传统金融机构所忽略，导致这一群体享受不到必需的金融政策。因此，Salary Hero 在直接与雇主展开合作为其员工提供 EWA 服务（Earned Wage Access，随赚随取）外，还推出了与当前市面上流行银行产品相配套的解决方案以及金融教育类的新产品。

该公司还表示，这一系列创新解决方案不仅将帮助采取灵活发薪举措的雇主们在当前极具竞争性的劳动力市场中脱颖而出，也让中低收入的工人们有机会接触到比先前常用的高息贷款等方式更具可持续性的替代方案，实现财务的相对稳定。

据介绍，Salary Hero 的发展势头良好，其服务范围包含了制造、物流、酒店和零售等不同行业。有消息称，该公司目前的用户周环比增长数已超过两位数，且总数量有望到 2023 年时突破 10 万。