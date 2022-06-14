亚迪宣布在伊比利亚半岛获得第一批 18 米长的电动巴士订单。公共交通运营商 Moventis 已从比亚迪订购了四辆铰接式电动巴士，预计将于 2022 年底交付。新客户将在巴塞罗那附近的 Vallés Occidental 地区部署电动汽车。Moventis 将在巴塞罗那省的工作日运营比亚迪电动巴士，将圣琼车站与周边工业区连接起来。

“我们很高兴收到来自 Moventis 的第一笔订单，尤其值得一提的是，这是伊比利亚地区有史以来第一笔 18 米铰接式电动巴士的订单，” 比亚迪伊比利亚销售总监 Joaquín Bellido 说。“这些电动巴士将在繁忙的通勤热点为当地人提供零排放交通服务，促进伊比利亚内部的净零脱碳进程。”

每辆电动弯曲巴士最多可容纳 110 名乘客。与大多数比亚迪车型一样，车上装有磷酸铁电池。它的容量为 478 kWh，一次充电可提供 300 公里的续航里程。Moventis 的首席运营官 Jordi Castells 表示，新的电动巴士 “代表了良好的品质和物有所值，以及高度的自动性。”

合作伙伴没有提供有关充电基础设施的信息。大多数比亚迪巴士都可以在车站充电或通过受电弓充电。该项目由加泰罗尼亚地区铁路系统（FGC）资助，资金未公开。

根据 Moventis 的最新订单，比亚迪声称已向西班牙各地的公共交通运营商交付或被订购 110 多辆电动巴士。一个例子是比亚迪 2021 年 11 月在巴塞罗那收到的 TMB 订单或发往马德里的订单。在西班牙，这家中国制造商在 Irizar 有一个当地竞争对手。Solaris 在该地区也很活跃，尤其是在这家波兰公司被西班牙铁路公司 Construcciones y Auxiliar de Ferrocariles 收购之后。