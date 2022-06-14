6 月 14 日，京东健康发布了面向企业客户的 “企业健康战略” 及企业员工健康服务解决方案。京东健康 “企业健康战略” 整合 “检医药管险” 五大能力，为企业客户构建了 “健康管理” 与 “就医诊疗” 两大服务产品体系，提供覆盖线上线下全场景的、定制化、数智化员工健康解决方案。

围绕行业普遍存在的问题与痛点，京东健康企业健康战略有针对性地 “层层击破”。“检医药管险” 五大能力是为企业客户提供解决方案的基石。其中，“检” 通过与全国各大民营体检机构或公立医院合作，同时借助京东健康自身的智能硬件生态，可帮助企业更全面了解员工的健康状况；“医”“药” 服务通过在线问诊、定制药箱、企业健康商城等方面的布局，给员工在医疗服务、药品获取、健康商品需求方面予以保障；而借助 “京东家医” 等健康管理产品，能在日常身体状态、饮食营养、慢病康复等方面，提供专业的医疗健康服务支持；另外，通过保险服务和多样化的保险支付手段，可帮助企业解决健康管理过程中的支付难题。

通过以上基础能力的定制化整合、数智化应用，京东健康针对企业员工的健康管理和就医诊疗两大场景，提供 “防治兼施” 的服务产品体系。其中，“企业数字健康管理服务体系” 针对健康体检、健康促进、疾病预防等场景，细分为面向员工提供的健康管理与干预服务解决方案、和面向企业管理者提供的数字化企业健康管理服务解决方案；“企业员工就医诊疗服务体系” 则针对就医服务、慢病管理、复诊随访等场景，提供员工疾病及康复管理服务、和应急保障相关服务。

在发布会上，京东健康与伊利集团、民生银行、太平金融服务等合作伙伴进行了战略签约，并联合多家企业发起 “企业员工健康关爱行动”，共同推进健康企业建设，助推健康中国行动落地。

京东健康 CEO 金恩林表示，为服务个人用户的过程中，京东健康在供应链、医疗服务、数智化技术等领域积累和沉淀了大量极具优势的能力和资源，为服务企业客户提供了成熟、完备的基础设施；而在服务企业客户的同时，也进一步优化、提升着京东健康对个人用户的服务能力和用户体验，由此形成了一个增强回路和正向循环，让京东健康能够坚持 “以用户健康为中心”，不断提供品质高、体验优的专业服务。